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高雄開發白埔產業園區 環評通過

聯合報／ 記者李柏澔郭韋綺／連線報導

環境部環評大會昨審查高雄白埔產業園區設置計畫案，環保團體憂心，開發計畫將導致逾2.5萬棵樹木消失，在開發單位高雄市政府承諾針對保育類環頸雉棲地具體規畫及監測下，並以保留原有林相為原則，昨通過環評審查。

白埔產業園區開發範圍位於岡山、橋頭交界的台糖白埔農場，約88.73公頃，引進電子零組件製造、電腦及光學製品製造，及其他半導體相關產業等，可增加約4500人就業機會，產值每年可達3千億。

外傳園區可能成為台積電擴廠場址，高市經發局不證實，只說歡迎「具指標」的科技科產業進駐。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，環評報告書顯示，開發將破壞35公頃的景觀環保目的森林，等於2.5萬棵樹遭殃，環頸雉、草鴞、水雉等6種保育類鳥類棲地將消失，呼籲大幅縮減開發範圍。

莊傑任還說，因開發填土，淹水重災區的下游地區淹水將更嚴重，讓梓官、橋頭大量居民繼續深陷淹水噩夢，滯洪容量規畫恐嚴重低估。他建議效仿台積電日本熊本廠設計，廠房地下室與步道空間等都兼具滯洪功能。

有環委表示，環頸雉因棲地破壞，可說已快沒有生存空間，要求開發單位在滯洪量不變下，以保留原有林相為原則，滯洪池周圍也能考慮植樹。

最後在開發單位承諾進行環頸雉棲地具體規畫、執行及監測，並以保留原有林相為原則，在園區進場率達65%時啟動廢棄物處理設施規畫興建下，環委決議通過環評。

經發局指出，園區將採1.2倍補植原生或當地適生樹種，6年內完成，確保綠覆率不減，也會強化保育類物種棲地營造，長期監測確保生態多樣性。

此外，經發局表示，市府近年投入22億元在典寶溪流域進行河道整治及滯洪池建設，追加10.9億元預算，加高排水防洪牆、擴增滯洪池容量，預計明年5月完工。

滯洪池 環評 白埔

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