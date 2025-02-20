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2022地方選舉／連江縣疑有記號票 監委申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇蔡家蓁／連線報導

監察委員林郁容、范巽綠指連江縣在2022年地方選舉，出現多張疑似以特定方式圈選的選票，在當地俗稱「記號票」，有心人士疑常利用記號票來換票、賄選，已申請自動調查。連江縣長兼縣選委會主委王忠銘回應，縣選委會依照中選會規範辦理，一切尊重中選會意見。

連江縣在2022年地方公職人員選舉，出現多張蓋在候選人號次、人像及多次蓋章的有效票，這些選票在馬祖地區俗稱「記號票」，是指在選票有效欄位中以特定圈選方式投票，以便開票時核對。

兩位監委表示，由於馬祖地區選舉人口數少，有心人士疑似常利用記號票來換票、賄選，嚴重影響選舉公平性；針對中選會就現行有效票的認定標準，是否過於寬鬆，以及有無限縮必要性，有深入了解必要。

王忠銘說，連江縣選委會當然是聽中選會意見，縣選委會職責是執行中選會規範，「中選會怎麼規定，我們就怎麼做」，若中選會認為有記號票等不妥之處需要調整制度，自然會進一步修訂相關規定，最後的認定及解釋權都在中選會。

中選會 選委會

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