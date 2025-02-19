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清5天的高雄「米奇妙妙屋」以1266萬元售出 買家花400萬裝修

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「米奇妙妙屋」目前正在翻修中。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」目前正在翻修中。圖／讀者提供

高雄三民區光武路的4樓天厝，2022年7月因堆滿垃圾、老鼠亂竄，被稱為「米奇妙妙屋」。今年春節後該有工班進駐翻修，里長今證實，前屋主去年11月以1266萬元售出，買家將投入400多萬元整修，屋內一隻老鼠都沒有。

「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，原屋主因生活習慣，造成環境極度髒亂，家中鼠輩蚊蟲叢生，臭氣四溢。有鄰居陸續在家裡放置8個老鼠籠，2年捕獲逾400隻。市府數度開罰無效。

高市環保局在取得屋主親友同意後，全面動員清理環境與滅鼠，花5天時間、動員200人次與大批機具，清出逾30噸垃圾，衛生局對屋主開出14張罰單、共4萬4千元。

原屋主市國立大學畢業，出社會後月薪超過6萬，因誤交損友美日玩樂到半夜而遭解雇，事後發現學弟接任先前在公司的工作，懷疑遭設計，對人性失去信任，出現幻聽等症狀，因此遠離家人獨自住在高雄這棟透天厝

衛生局將原屋主送醫，透過治療與職能復健8個多月，回到台北與親人團聚，也找到穩定工作，開展新生活。

寶獅里長林昆明表示，新屋主認為這棟透天厝鄰近綠園道，附近又有購物中心，生活機能相當方便，因此在去年11月買下房屋後，又拿出400多萬元請工班來整棟重新翻修，日後將當作住家使用。

據了解，這棟屋齡36年的透天厝有6房2廳3衛浴，建坪38.89坪，開價1300萬，最後以1266萬順利成交。房仲說，該案對面透天屋況比較好，去年剛成交1320萬元。

「米奇妙妙屋」目前正在翻修中。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」目前正在翻修中。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，原本環境髒亂，老鼠亂竄，被稱為「米奇妙妙屋」。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，原本環境髒亂，老鼠亂竄，被稱為「米奇妙妙屋」。圖／讀者提供
高雄三民區光武路，曾被稱為「米奇妙妙屋」的透天厝，去年11月以1266萬元售出，新屋主請工班來重新整修。圖／讀者提供
高雄三民區光武路，曾被稱為「米奇妙妙屋」的透天厝，去年11月以1266萬元售出，新屋主請工班來重新整修。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，曾有鄰居陸續在家裡放置8個老鼠籠，2年捕獲逾400隻老鼠。圖／讀者提供
「米奇妙妙屋」位於三民區寶獅里，曾有鄰居陸續在家裡放置8個老鼠籠，2年捕獲逾400隻老鼠。圖／讀者提供

衛生局 透天厝

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