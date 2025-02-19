金門浯島文學獎6月起收件 首徵劇本盼吸引年輕族群

金門縣文化局主辦第22屆浯島文學獎，將自6月起收件，此次首度新增劇本創作組，文化局長陳榮昌說，影視媒介影響力不容忽視，盼藉劇本創作，吸引年輕族群投稿。

金門浯島文學獎已來到第22屆，此次徵文類別有短篇小說、散文創作、新詩，以及這次首度新增的劇本創作，總獎金達新台幣100萬元，將自6月1日收件至7月1日。

陳榮昌接受中央社記者採訪表示，舉辦文學獎是希望藉由文學詩意書寫，從金門島嶼意象出發，徵選優秀文學作品，「浯島文學獎對保存金門故事有很大幫助」，他說，過去徵集作品中有許多佳作，如小說組有作品主題是白色恐怖時期匪諜故事、散文組作者記錄下許多金門風土民情等，都能讓較少人知道的故事，以不同於史料方式流傳。

陳榮昌說，這次嘗試新增劇本創作組，是考量近年影音媒介對年輕族群影響力不容忽視，年輕寫作者也能將自己拍影片題材寫成劇本投稿，讓金門寫作人口不會出現斷層；他也說，劇本創作目前不限制種類，不論電視劇、電影或舞台劇本均可報名參賽。

文化局發布新聞稿表示，投稿者不限國籍、種族，撰寫文字須以中文正體、正楷創作為限；徵選主題也不設限，但作品內容需涉及金門元素如人、史、事、物、時空背景等，內容至少達全文1/4以上篇幅，創作元素實際評量，將由評審委員列入評審考量。

文化局表示，7月收件完畢後，到9月是評審時間，預計9到10月公布得獎者；有意報名參加者，可到金門縣文化局官方網站下載相關文件資料，如有活動相關問題可電洽詢問文化局圖書資訊科（082-323169，分機214）。