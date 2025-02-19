環團憂白埔產業園區開發毀生態 高市府允諾產業與環境共榮

台糖白埔農場位於高雄岡山、橋頭交界，台1線旁，面積約88.73公頃，將轉型成為產業園區，外傳是台積電可能擴廠址，對此，高市經發局低調不願證實，稱歡迎「具指標」科技科產業進駐。環團質疑，白埔基地滯洪池恐導致6種保育類動物滅絕、森林大砍伐，對環境生態形成衝擊。

據了解，台積電無法進駐桃園龍潭之後，行政院盤點半導體擴廠潛在用地，高市府勘選台糖白埔農場規畫開發成為白埔產業園區，去年陸續在岡山、橋頭舉行多場環評公聽會，今天下午環境部進行環評大會審查，若通過，傳將成為台積電擴廠址。

園區內44.24公頃土地供半導體產業使用，9.39公頃土地供其他半導體相關產業使用，其餘公設用地33.58公頃，規畫公園、滯洪池、電力設施、道路，另有住宅區1.52公頃。

森林城市協會理事長莊傑任指出，白埔農場基地原有35公頃森林，開發後，只剩0.5公頃，2.5萬棵樹遭殃，環頸雉、東方草鴞、水雉、大冠鷲、黑翅鳶及領角鴞6種保育類動物棲地將因開發消失，其中東方草鴞屬於一級保育類，盼縮小開發面積。

莊傑任質疑，基地因開發填土，將導致淹水重災區的下游地區淹水更加嚴重，讓梓官、橋頭大量的居民繼續深陷淹水惡夢，滯洪容量的規畫恐怕嚴重低估，他呼籲，針對森林保育、保育類棲地保護、淹水問題做出具體調整。

經發局強調，白埔園區開發將以維護生態平衡為原則，樹木除分級篩選後於區內原地保留、移植或綠資材再利用外，並將採1.2倍補植原生或當地適生樹種，並於6年內完成補植計畫，確保綠覆率不減。

此外，市府已進一步強化環頸雉等保育類物種的棲地營造，透過調整滯洪池位置與形狀，並結合典寶溪滯洪池，提供更適合的野生動物棲息環境，將落實長期監測計畫，以確保生態多樣性得以維持。至於滯洪池考量安全，有固定設計量體，無法任意更改開發面積。

傳台積電進駐白埔園區，岡山、橋頭居民敞開雙臂歡迎。橋頭區筆秀里長詹嘉郁說，沒聽說反對聲音，白埔基地可蓋3到4個廠，帶來3、4000個工作機會，且基地位置遠離社區，對居民生活不會造成太大影響，加上前有秀泰影城、高醫岡山醫院、捷運，將可帶動周邊商業發展，「北高雄繁榮就靠它了」，至於環保團體意見，他表示尊重。