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屏東嘻哈盛事「大武門音樂祭」 228連假登場

中央社／ 屏東縣19日電

屏東嘻哈盛事「大武門音樂祭」，今年集結20組頂尖音樂人及街舞團體，228連假在屏菸登場。卡司包含饒舌先驅大支等，還有霹靂舞國手孫振任街舞大賽評審。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，今年邁入第3年的「大武門音樂祭」，以「BURN！LEAD THEWAY」為主題，規模陣容再升級。首日邀請屏東饒舌實力派「大成DACHENG」帶來朗朗上口嘻哈結合R&B旋律、DJ QuestionMark和歌手康康演繹跨風格台語歌曲，充滿嘻哈創意能量的藝人「美麗本人」與塗鴉藝術家BOBONE跨界翻玩饒舌音樂，提供前所未有藝術體驗。更由台饒樂迷最愛的「Green Father比杰」擔任嘻哈舞台MC主持人。

文化處表示，第2天有最具話題性饒舌先驅「大支」、說唱氣氛慵懶與純情兼具「西屯純愛組」、「G5SH」等眾多嘻哈音樂人輪番登場，還有饒舌新星HowZ、SiNNER MOON、Taji攜手潮牌服飾品牌「NXWV EXPRESS」，以街頭氛圍與衝突性視覺呈現嘻哈音樂時尚魅力，為觀眾帶來令人耳目一新演出。

文化處指出，除現場演出外，還有「3 on 3 FreestyleBattle」街舞大賽。榮獲2024年Outbreak Europe世界冠軍、台灣史上首名取得奧運霹靂舞參賽資格國手孫振，將擔任街舞擂台公開組評審。街舞界新世代生力軍屏東高校生熱舞聯隊「Rouser」等為活動注入青春活力，還有餐飲美食、潮流服飾與文創商品市集，融合嘻哈、街舞、藝術，用音樂共振嗨翻南台灣。

「大武門音樂祭」今年集結20組頂尖音樂人及潮流街舞團體，2月28日及3月1日舉行，活動資訊可關注屏菸1936文化基地官網及臉書（Facebook）。

文化處提及，縣府打造多元族群音樂品牌，一年四季透過不同音樂盛典，包含主打嘻哈的「大武門音樂祭」、獨立音樂的「台灣祭」、結合流行與經典「三大日音樂節」、以客家文化為主軸「狂客音樂祭」、恆春民謠為基底「半島歌謠祭」、以及原住民藝文饗宴「斜坡上的藝術節」等接力舉辦，展現城市音樂能量與文化潮流。

屏東縣政府 街舞 音樂

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