霧台培育部落研究員 他田調大武部落黑熊狩獵文化意涵

屏東縣霧台鄉公所自編預算培力「部落研究員」，大武部落34歲歐伯恩有感於2022年底發生獵黑熊震驚全台，透過公所計畫，展開田調、訪問，重新梳理部落獵人如何看待狩獵特別物種黑熊，也學習長者智慧。

34歲歐伯恩是東華大學研究所畢業，在屏東大學原專班擔任研究助理，他得知公所推出部落研究員計畫，部落人來寫部落歷史，成為首屆部落研究員之一。

歐伯恩研究主題為文化踏查領域，為「榮耀的冠冕－大武部落黑熊狩獵文化意涵與變遷」，他說，以黑熊為題，2022年底部落發生獵捕黑熊事件，震驚全台，「主流社會對狩獵想像與部落族人落差很大」，透過研究，重新梳理，獵人如何看待狩獵黑熊。

歐伯恩說，黑熊在大武部落狩獵文化有深刻意義，從口述歷史、服飾圖騰、雕刻藝術及吟唱中，清晰看見黑熊作為文化內涵展現。在傳統社會中，只要成功獵得黑熊的獵人遵循特定儀式與分享機制，便能佩戴lamelame（稀子蕨）頭飾，此規範不僅反映黑熊的特殊性，象徵部落內部資源分配與社會秩序維繫。

「現在年輕人跟狩獵文化有很大脫節」，歐伯恩說，透過機會讓他重新學習，老人家如何與山林生活，尤其在面對像是黑熊這樣特別物種。

「魯凱族長輩很有智慧！從觀察植物生長變化，判定某些物種是否會出現」，歐伯恩說，從這樣經驗培養狩獵技巧，傳承下一代。現在很難有這樣機會學習，透過口述記錄，希望可以有機會跟著老人家去山林實踐狩獵文化精神，也讓部落聲音與主流社會對話，互相理解。

部落研究員之一阿禮部落導覽員櫟芙莎呢・阿如布路說，她在導覽時，很多人對圍舞很有興趣，她將圍舞結合桌遊，從設計過程反思部落圍舞秩序，理解祖先們在設計部落秩序智慧，釐清當代族人維護及傳承的部落文化意涵。

霧台鄉長巴正義也是部落研究員，他研究「霧台鄉植物地名學－地方記憶與文化意涵」，巴正義說，傳統領域地名、典故等與植物息息相關，鼓勵族人加入部落研究員工作，讓部落文化發揚到全世界，也感謝代表會支持預算，推動部落軟實力，為文化資產的保存與傳承奠定重要基礎。

「在地知識要從在地人話語權去開始」，立委伍麗華說，這是全國55個原鄉的首創，過去不曾看到地方自發性人才培育，希望這樣模式可以在中央協助下推廣到各地，也請中央各部會，教育部、文化部與原民會一起投入在地人才培育模式。

霧台鄉部落研究員計畫成果，即起到3月10日在天主教霧台耶穌聖心堂明樂文教中心玻璃屋展出（霧台鄉神山巷61-3號），展出時間周二到六，上午9點到下午4點。