高雄沿海居民嗆中油七接「輾壓反對民意」 批政府鴨霸

高雄市政府海洋局今日在小港區公所舉辦「洲際液化天然氣接收站（七接）海岸利用管理說明書公聽會」，南部反空污大聯盟到場抗議七接環評草率過關，罔顧民眾反對七接加劇空污的民意，且七接外廓防波堤可能有漂沙問題與突堤效應，要求中油應提交更謹慎調查；中油表示，民眾訴求皆有相應措施，將會持續溝通。

南部反空污大聯盟召集人洪秀菊指出，近年極端氣候造成暴潮溢淹水位，恐淹過外廓防波堤，但中油整本七接海岸利用管理說明書未提及因應對策，環境部在100天內通過七接案環評，「非常鴨霸，在大林蒲未完成遷村前，還要再新建七接帶來更多污染，罔顧居民健康」，要求市府海洋局應更審慎嚴格要求中油調查評估，不能放水通過。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，七接造成空污及二氧化碳排放增加，卻沒有明確減污計畫，也未調查海底地質，如何築堤建港？7公里海堤和2個碼頭會有突堤效應，造成旗津海岸線退縮及碼頭淤積。高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，桃園三接工程造成沿岸漂沙嚴重、藻礁危機，永安漁港漁民反映漁獲大減，擔心七接也有相似問題。

高雄市金煙囪協文化協會發言人陳玉西表示，七接對高雄港區生態影響重大，應進入二階環評，且環評初審未通知大林蒲當地居民，當地根本不知道應參加會議，明顯有程序缺失。各代表在公聽會現場高喊「環評無效、訴訟到底」、「中油擺爛！陳其邁別放水」，訴求大林蒲應先遷村，七接才能動工，市府應嚴審七接海岸利用管理說明書。

市議員陳麗娜說，七接將影響海岸生態，危及海洋生物棲地，也有有害氣體洩漏、粉塵污染與揮發性有機化合物釋放的潛在風險，小港重型車流量也因此增加，惡化道路狀況，天然氣接收站完全違背國際環保與永續發展原則，「市府不能讓未遷村大林蒲地區居民成為最大犧牲者」，要求終止七接興建計畫、公開環評報告。

中油表示，依據海岸管理法，一級海岸保護區以外海岸從事開發利用，需檢具海洋利用管理說明書，當中須符合海洋管理利用原則、海岸保護防護計劃、保障公共通行、避免或減輕海岸生態環境衝擊，彌補或復育海岸生態環境損失，說明書中皆有提出相應辦理情形，符合上述原則。

中油指出，七接工程不改變港區既有設備，不影響暴潮溢堤防護措施，開發後未對地形造成影響，洲際貨櫃中心南海堤侵淤現象轉為穩定，此外外廓防波堤增加14公尺，能因應極端氣候海平面上升，防波堤設計考量生態需求，能保護魚類，施工時鋪設襯墊，減緩衝擊底棲生物，並嚴格控管排放水溫水質，每季實施漁業資源調查。