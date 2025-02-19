金門搶救傳統建築 積極培育在地修復匠師與從業人員
金門縣有超過5千多棟傳統建築與歷史古蹟，近年來，縣府投入大量經費修繕老屋與古厝，但隨著舊材管理不善與修復人力逐漸凋零，如何讓傳統建築得以妥善維護成一大挑戰。為解決這些問題，縣府近期推動「建材銀行」，希望舊材回收與再利用，也積極培訓年輕世代學習傳統修復技藝，至今已超過百人受訓，其中許多人已投入修繕工程，逐步落實「金門人的古厝，金門人自己修」的目標。
金門縣副縣長李文良表示，自2001年「金門縣傳統聚落及建築風貌保存自治條例」立法以來，縣府已投入超過10億元進行傳統建築整建維護，並成功修繕735棟老屋與古蹟，成績斐然。他強調，這些傳統建築不僅承載金門的歷史文化，也是居民身份認同的一部分，更是未來發展觀光與文化產業的重要基石。
除了設立「建材銀行」來回收可再利用的舊材，縣府也意識到修復技術的傳承同樣重要。金門許多資深匠師年事已高，如果沒有新血加入，未來的修繕工作恐將面臨人力短缺的困境。從2018年起，縣府開始推動修復人才培訓計畫，希望培養更多年輕工匠，確保金門的傳統技術不會消失。
為厚植本地修復能量，縣府委託金門農工職校辦理「金門傳統匠師推廣教育班」，至今已有59名學員通過考核，其中近50人投入修復工程，並有3人取得文化部認證的傳統匠師資格，這些人才成為金門傳統建築保存的重要推手，未來將負責修繕各類歷史建築。
此外，文化部文化資產局也與金門大學建築學系、戰地史蹟與閩南建築研究中心合作，開設「古蹟修復工程工地負責人金門培訓班」，去年已有34名學員獲得工地負責人資格，學員包括本地營造廠人員、傳統匠師與建築工程專業人士，透過120小時專業訓練，學習正確的修復技術與文化資產保護觀念，確保未來的修繕工程符合專業標準。
不少參與的學員表示，這類培訓讓他們學到了真正的傳統技藝，不僅是課堂理論，更有豐富的實作課程。學員楊先生受訪時指出，課程特別安排學員至王天木、王承啟、沈富春、陳榮文、吳有泰、李榮利、許嘉怡等金門知名匠師的工地實習，並由老師傅「手把手」傳授技術，學習灰壁抹灰、地坪舖設、打版、放樣、榫頭製作等工法，可以強化泥作與木作技術，可以說上完課，功力倍增。
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