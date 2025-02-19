承諾具體規畫環頸雉棲地營造 白埔產業園區案通過環評

環境部今天於環評大會審查「白埔產業園區設置計畫案」，在開發單位高雄市政府承諾進行保育類環頸雉棲地營造具體規畫、執行及監測，以及保留原有林相為原則，通過環評大會。

高雄市政府為推動半導體S廊帶，提出白埔產業園區環評案，開發範圍位於高雄市岡山區及橋頭區的台糖白埔農場，面積約88.73公頃，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內土地，引進產業包含電子零組件製造業、電腦及光學製品製造業，以及其他半導體相關產業等，目標發展為半導體製造專區，並增加約4500人的就業機會，產值每年可達3000億。

先前環評初審時，植栽移補植和人造林保留都被多次討論，開發單位表示，移補植規畫部分，區外異地補植2萬1736株至仁武園區假植區等，補植用地也會先行排除自然林地及人造林。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，環評報告書顯示，會破壞35公頃的景觀環保目的營造的森林，36公頃只保留0.5公頃，等於2.5萬棵樹將遭殃，環頸雉、草鴞、水雉等6種保育類鳥類的棲地也將因開發消失，根本沒有減輕對森林的破壞，也看不出任何保護棲地的誠意。

莊傑任另指出，開發基地因開發填土將導致淹水重災區的下游地區淹水更加嚴重，令梓官、橋頭大量的居民繼續深陷淹水惡夢，滯洪容量的規畫恐怕嚴重低估。

有環委表示，本案開發用地是台糖的平地造林地，當時造林目的也包含碳吸存，要求伐除的樹木一定要進行移補植，假植植栽存活率應達80%，回植到仁武產業園區時，應以1比1比例補植未達80%的數量。

另有環委表示，環頸雉因為棲地環境受到破壞，生活區域受到極大的限縮，當生存的林帶只剩一部分時，沒有必要再改變林相，要求開發單位在滯洪量不變下，以保留原有林相為原則。

此案在開發單位承諾進行環頸雉棲地營造具體規畫、執行及監測、保留原有林相為原則，以及在園區進場率達65%時啟動廢棄物處理設施規畫興建，經環委決議通過環評。