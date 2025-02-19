快訊

黃國昌上任黨主席首波一級主管亮相 她任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

海纜故障！經典賽資格賽將開打 馬祖MOD看不到轉播

中央社／ 連江縣19日電

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起開打，但馬祖因受海纜故障影響，中華電信MOD用戶1100戶將無法正常收看轉播。民眾盼中華電信出面協調，彌補馬祖收視戶權益。

WBCQ將從21日至25日於台北大巨蛋開打，並由愛爾達體育台、緯來體育台、東森新聞台等頻道轉播。但中華電信17日發布新聞稿指出，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸。

南竿民眾張先生今天告訴中央社記者，因熱愛體育賽事，故家中安裝中華電信MOD。但因16日起台馬海纜斷裂，受微波傳輸頻寬影響，MOD在馬祖僅提供基本頻道，不包括體育台。經典賽資格賽開打在即，無法第一時間在電視機前幫台灣隊加油，坦言非常失望。

長期投入馬祖基層棒球發展的馬祖村長陳智偉跟中央社記者說，馬祖地處偏遠，但仍努力發展基層棒球，民眾要實際前往大巨蛋觀戰已經很難，現在又遇到電纜故障，連MOD都不能正常收看經典賽轉播，心情上很難接受。

連江縣體育會慢速壘球委員會主委李忠堅則認為，因電纜障礙導致馬祖民眾無法正常收看經典賽轉播，盼中華電信能負起責任，與連江縣政府協調，在馬祖尋找適合地點公開轉播，以彌補民眾收視權益。

知情人士指出，受限於微波頻寬，目前網路通訊大致上無虞，但夜間等民眾使用網路高峰時段，仍有視訊通話或串流影音延遲等狀況。

連江縣政府行政處長陳明傑回覆中央社記者，連江縣除MOD外，有線電視系統約1100戶。目前縣內有線電視全頻道收視正常，未受訊號中斷影響。MOD收視問題，仍需中華電信處理。

根據中華電信馬祖營運處統計，馬祖地區MOD用戶數約1100戶。

中央社 馬祖 體育

延伸閱讀

賴清德：海底電纜是關鍵基礎設施 一起守護數位生命線

經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

馬祖選舉出現「記號票」 監委申請自動調查

影／世界棒球經典賽資格賽21日開打 黃偉哲：將規畫轉播

相關新聞

承諾具體規畫環頸雉棲地營造 白埔產業園區案通過環評

環境部今天於環評大會審查「白埔產業園區設置計畫案」，在開發單位高雄市政府承諾進行保育類環頸雉棲地營造具體規畫、執行及監測...

金門禁捕三棘鱟 議員董森堡：保護棲地更重要

金門縣府公告禁止採捕三棘鱟，無黨籍議員董森堡指出，外來種互花米草破壞鱟棲地環境；產業發展處表示，已爭取較往年更多移除外來...

金門規劃設建材銀行 傳統建築修繕可以資源循環利用

金門縣的傳統建築與古蹟，約有5千多棟，每年投入大量經費修繕，但許多老屋拆除後，仍具修復價值的木料、石材等建材，因缺乏管理...

金門地檢署推「全人康復計畫」 助吸毒個案重建新生

為提升毒品個案對藥物使用風險的認知，強化戒癮動機，並協助復歸社會，金門地檢署響應台灣高檢署「施用毒品個案強化支持全人康復...

台39線「燕巢南延至橋科」動工 陳其邁：串起產業聚落

台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，該優先段路線由連接岡山交流道的市道186線（燕巢安招路）沿高鐵橋下往...

海生館蛇年特展「鰻朋友」 3種鰻類最受歡迎

屏東海生館蛇年特展「我的鰻朋友」，邀請民眾入館探索鰻類生物的奧秘，其中3種鰻類特別受到民眾喜愛，分別是療癒系的哈氏異糯鰻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。