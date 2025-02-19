屏東農業物產館月月有活動 盼吸引人流風華再現

屏東農業物產館歷經營運廠商解約、重新招商多次流標，今年1月下旬再度營運。屏東縣政府今年規劃月月有活動，並辦理特色市集、青農講座等，盼帶來人流及商機，風華再現。

屏東農業物產館2022年開幕，歷經業者撤場、解約，縣府重新招商多次流標，才在去年9月找到接手營運廠商，今年熱帶農業博覽會間重新開放。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受媒體聯訪表示，未來農業物產館將是認識屏東農業的櫥窗，植入農業博物館概念，讓訪客一進入即可感受強烈農業氛圍。目前廠商進駐率約60%，未來廠商建廠以後，會形成產業聚落，跟農業科技園區、對面高雄農業改良場，3個聚落搭配成為屏東農業金三角。

鄭永裕說，屏東農業物產館1樓規劃2個沉浸式AR、VR場域，並有展示及展售區，有適宜親子活動區域，父母可放心帶小孩來玩，並觀看永續主題影片；角落有兩棲類展示空間，讓民眾了解水族、兩棲爬蟲產業；展售區則販售屏東優秀青農所創產品，其中不乏有神農獎得主。

農業處表示，未來營運方面一系列活動，包含品農餐桌、特色市集、小農走讀、青農講座、食農料理工作坊及常設展覽等，希望每個參與孩童、家庭、學生，以及對農業有興趣的青農、二代農、縣民或外縣市旅客，能共享屏東暖陽及在地文化、風土民情。

農業處期盼，透過場館活動及解說，帶領到訪者了解屏東農業各項特色，產館中也能看見屏東各地活力與活潑，同時販售好物，「越在地、越國際」，堅持踏在家鄉土地上，做出屬於屏東品牌特色，無論是農林漁牧活動，或是產地到餐桌直至農產六級加工等，盼能為屏東物產做出最好推廣。

農業處說明，屏東農業物產館接下來將會整年度正常營運，並規劃月月有活動，包括至2至3月蘭花主題展，4月屏東林業物產展，5月花系列展，6月喝牛奶活動，7月水中世界，8月屏東農村新食尚，9至10月草花蔬菜種植挑戰賽，11月瀕危物種保育成果展。並採用永續概念，結合藝術感與科技體驗兼具方式展覽。

農業處提及，屏東農業物產館於1月25日開始營運至今，歷經2025屏東熱帶農業博覽會與春節，為期15天展期於2月9日畫下句點，在休館1週內部整復作業後，今天正常營運。今年一連串活動，期望為物產館帶來人流及商機，也讓回鄉遊子、外地遊客能夠更認識屏東農林漁牧產業。