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金門規劃設建材銀行 傳統建築修繕可以資源循環利用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府在金湖鎮「白龍潭營區」規劃建置建材銀行，以收容相關剩餘珍貴舊材。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府在金湖鎮「白龍潭營區」規劃建置建材銀行，以收容相關剩餘珍貴舊材。記者蔡家蓁／攝影

金門縣的傳統建築與古蹟，約有5千多棟，每年投入大量經費修繕，但許多老屋拆除後，仍具修復價值的木料、石材等建材，因缺乏管理與收容機制而被廢棄，造成資源浪費。為解決此問題，縣長陳福海推動「建材銀行」，並選定金湖鎮白龍潭營區作為場地，期望透過回收與再利用，提升古蹟與傳統建築修復的效率，同時減少修繕成本。

關心「建材銀行」的辦理作業進度，陳福海昨邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處、工務處、養護工程所及林務所等相關單位至「白龍潭營區」現勘，除勘查現場規劃建置進度外並指示相關作業方向，現場也由城鄉發展處針對場區使用及建置規劃進行簡報說明。

陳福海指出，金門的歷史建築不僅數量多，且文化價值深厚，許多老屋或古蹟在修繕時，經常需要特定材質的木料或石材，但由於舊材未被妥善管理，往往需要額外購置新建材，增加修復成本。因此，建材銀行的設立，能讓有價值的舊材獲得妥善保存，日後可供相關單位申請使用，達到資源再利用的目的。

建材銀行的運作模式參考「銀行存款」概念，透過回收、儲存、調度的方式，讓可再利用的舊材發揮最大價值。除了老屋與古蹟修復工程外，各鄉鎮公所未來在公園開闢、公共建設等工程時，也能向建材銀行申請所需材料，減少新材購置支出，達到節省公帑、減少浪費的雙重效益。

此外，金門國家公園管理處與文化局在進行古蹟維護時，過去拆除的部分構件若可回收再利用，也可送往建材銀行進行統一管理，確保金門特有的閩南式建築元素能夠被保留下來，維持當地的文化風貌。

據了解，針對建材銀行的運作，縣府已規劃由城鄉發展處負責場地規劃，工務處協助建置，並由養護工程所負責後續管理與調度。陳福海強調，管理所需的人力與經費，縣府將全力支援，確保建材銀行順利運作，發揮最大效益。

陳福海強調，金門的舊材資源豐富，除了歷史建築拆除後的石材與木料外，許多工程開闢後剩餘的石板、磚塊等，也能納入建材銀行管理，未來公部門與地方社區如有修繕需求，都可透過這個平台取得合適的材料。

關心「建材銀行」的辦理作業進度，金門縣長陳福海（左一）昨邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處、工務處、養護工程所及林務所等相關單位至「白龍潭營區」現勘，盼能盡快落實。記者蔡家蓁／攝影
關心「建材銀行」的辦理作業進度，金門縣長陳福海（左一）昨邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處、工務處、養護工程所及林務所等相關單位至「白龍潭營區」現勘，盼能盡快落實。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海昨邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處等相關單位至「白龍潭營區」現勘，現場也由城鄉發展處針對場區使用及建置規劃進行簡報說明。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海昨邀集金門國家公園管理處、文化局、城鄉發展處等相關單位至「白龍潭營區」現勘，現場也由城鄉發展處針對場區使用及建置規劃進行簡報說明。記者蔡家蓁／攝影

歷史建築 金門 陳福海

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