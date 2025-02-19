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金門舊營區設建材銀行 老建築材料重生再利用

中央社／ 金門19日電

為使舊建材活化利用，金門縣府在軍方釋出的白龍潭營區規劃建材銀行；縣長陳福海說，過去老屋拆除或古蹟修復工程中剩餘堪用舊材未適當管理，透過建材銀行讓資源有效再利用。

金門縣城鄉發展處今天新聞稿表示，金門有許多閩式古厝、洋樓等舊有建築，為使有效修繕及保留剩餘舊材，城鄉發展處與文化局在白龍潭營區規劃建置建材銀行收容相關剩餘舊材。陳福海18日與金門國家公園管理處、文化局、工務處等相關單位現勘。

陳福海表示，過去金門很多老房子拆除後，堪用石材、木料等沒有適當管理，造成舊材無法有效循環再利用，所以藉由銀行存款為發想，建置建材銀行回收剩餘舊材，經妥善保管存放後，後續相關古蹟或舊屋修繕維護，有需求單位可申請提取使用。

陳福海說，金門國家公園管理處與文化局進行相關古蹟修復工程，以及縣府本身工程進行過程中可利用舊材，都能送建材銀行一併管理，可節省公帑及不必要資源浪費；後續場區規劃方向定案後，由工務處協助辦理場區建置作業，場區管理再由養護工程所管理。

陳福海表示，整個營區約7公頃面積，第1期先規劃4500平方公尺，要求相關單位2周內報告未來規劃方向、經費使用。位於金湖鎮的白龍潭營區經金門防衛指揮部釋出，目前由文化局進行撥用。

文化局 金門 陳福海

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