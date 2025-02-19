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台39線優先路段動土 陳其邁：串連各園區發展

中央社／ 高雄19日電

台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今天動土，高雄市長陳其邁表示，這不僅能有效緩解阿蓮、岡山、燕巢、大社及仁武等區域交通壓力，也串起區域內各產業園區發展。

台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武計畫分為優先段及中長期3部分，計畫總經費新台幣30.6億元，路線由連接岡山交流道之市道186線沿高鐵橋下往南至橋科1-2號道路。優先路段今天舉行動土典禮。

陳其邁出席表示，台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武計畫，不僅能有效緩解阿蓮、岡山、燕巢、大社及仁武等區域的交通壓力，大幅縮短行車時間，更具有產業戰略意義，提升區域內產業園區之間連接性。

陳其邁表示，道路將串聯高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓相關產業園區等，形成一條「東高雄科技新走廊」，促進各產業據點聯繫，並帶動國道1號東側區域的整體發展。

陳其邁指出，隨著台積電的2奈米先進製程在高雄，路科包括默克、英特格、穩懋、華邦電，及橋科的鴻海智慧電巴生產基地、國巨等大型投資計畫，也都在進行籌設或是建廠。

他並表示，台積電P4、P5廠正在環評，P1、P2建廠或裝機進度也均有超前，市府會與台積電密切合作，配合國際半導體產業相關需求。

高雄市工務局新建工程處說明，台39線優先段計畫由市道186線沿高鐵橋下往南至橋科1-2號道路，工程包含道路、橋梁、排水、寬頻管溝、人行道及照明等，雙向各2快1慢車道，路寬各32公尺，長約1.4公里。

工務局表示，通車後能將園區車輛迅速疏導至岡山交流道，有效緩解橋科營運初期交通需求，提高橋頭科學園區聯外道路的服務水準，現在優先段開闢後將成為台39線南延路段工程的第一步。

岡山 陳其邁 高鐵

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