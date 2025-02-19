金門地檢署推「全人康復計畫」 助吸毒個案重建新生

為提升毒品個案對藥物使用風險的認知，強化戒癮動機，並協助復歸社會，金門地檢署響應台灣高檢署「施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫」，規劃一系列課程，幫助毒品個案減少施用頻率，重建健康生活習慣，並採取有效的復發預防措施，昨天正式開辦第一堂課，金門地檢署表示，希望透過「全人康復計畫」幫助個案穩定回歸社會，降低再犯風險。

金門地檢署檢察長王柏敦表示，政府自2017年推動「新世代反毒策略」以來，歷經多年努力，施用毒品人口數持續下降，查緝成效顯著；如今進入第三期（2025至2028年），除了持續強化查緝與預防教育，政府也更加關注毒品施用者的復歸機制，希望透過「全人康復計畫」幫助個案穩定回歸社會，降低再犯風險。

他進一步指出，許多毒品施用者在戒癮過程中，最難克服的挑戰之一就是「毒友」的誘惑。部分個案雖曾短暫戒斷，但因無法擺脫過去的社交圈，最終仍舊復發。王柏敦勉勵參與課程的個案要勇敢拒絕毒品的束縛，珍惜改變的機會，並運用課程所學，為自己創造新生。

此次課程特別邀請台北地檢署臨床心理師龔書槿擔任講師，以「成癮的機轉與自我探索」為主題，為計畫揭開序幕。龔書槿表示，毒品成癮並非單純的意志力問題，而是與大腦運作機制、心理狀態及社會環境息息相關。課程中，她以科學角度解析成癮機轉，讓個案理解自身對藥物依賴的原因，進而探索可能的戒斷方式。

此外，她也鼓勵個案建立支持系統，透過信任的親友或專業輔導機構，在毒癮發作時尋求協助，而非單獨承受痛苦。她透過故事案例，強調運用合理資源對戒癮的重要性，並期許個案專注當下，提升對毒品危害的自我覺察力，進一步建立長期戒癮的動機。