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台39線「燕巢南延至橋科」動工 陳其邁：串起產業聚落

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，陳其邁表示能有效疏導橋科車流至岡山交流道。記者宋原彰／攝影
台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，陳其邁表示能有效疏導橋科車流至岡山交流道。記者宋原彰／攝影

台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，該優先段路線由連接岡山交流道的市道186線（燕巢安招路）沿高鐵橋下往南至橋科1-2號道路，能有效疏導橋科車流至岡山交流道，未來將闢建雙向各兩快一慢車道，路寬各32公尺，長約1.4公里，總經費30.6億元，預計2027年6月完工開通。

台39線北起台南新化、南達高雄阿蓮台28線，公路局推動南延計畫，預計將高鐵路延伸20.8公里抵達仁武區水管路。目前因僅通車至阿蓮區，北高雄南北向交通不便，行政院2022年6月核定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，增設3座穿越高速公路的橋涵、增設國道1號橋科匝道及聯絡道，另加速推動台39線高鐵橋下道路延伸線優先段。

市長陳其邁、立委邱議瑩、林岱樺、邱志偉、許智傑、李昆澤等人出席動土典禮，陳其邁表示，台39線(高鐵橋下道路)延伸至仁武計畫，能有效緩解阿蓮、岡山、燕巢、大社及仁武等區域的交通壓力，大幅縮短行車時間，更具有產業戰略意義，其中今日施工的優先段工程能緩解橋科營運初期交通需求，成為台39線南延路段工程的第一步。

陳其邁表示，台39線延伸道路串聯高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區和楠梓科學園區，形成一條「東高雄科技新走廊」，促進各產業據點間高效聯繫，並帶動國道1號東側區域的整體發展。里長表示支持，附近居民林先生說，「這條路通往阿蓮的省道已經規劃很久了，期待開通後對我們鄉親的交通更加便利」。

高市新工處表示，台39線優先段計畫由市道186線沿高鐵橋下往南至橋科1-2號道路，工程內容包含道路、橋梁、排水、寬頻管溝、人行道及照明等，雙向各兩快一慢車道，路寬各32公尺，長約1.4公里，總經費30.6億元，其中工程費4.09億元，交通部公路局委託市府代辦。

台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，陳其邁表示能有效疏導橋科車流至岡山交流道。記者宋原彰／攝影
台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，陳其邁表示能有效疏導橋科車流至岡山交流道。記者宋原彰／攝影
台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段今日舉行動土典禮，陳其邁表示能有效疏導橋科車流至岡山交流道。記者宋原彰／攝影
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岡山 科學 高鐵

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