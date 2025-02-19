海生館蛇年特展「鰻朋友」 3種鰻類最受歡迎

屏東海生館蛇年特展「我的鰻朋友」，邀請民眾入館探索鰻類生物的奧秘，其中3種鰻類特別受到民眾喜愛，分別是療癒系的哈氏異糯鰻、有超強隱身術淡網紋裸胸鯙，及海底小精靈小裸胸鯙，海生館歡迎民眾把握最後展期前來欣賞。

哈氏異糯鰻又名花園鰻，是療癒系可愛的海底花園的夢幻舞者，為印度－太平洋地區特有的群居性魚種，常見於台灣南部、綠島及東沙的沙質海床。花園鰻以優雅的擺動姿態聞名，當受到威脅時會迅速撤回洞穴內，形成壯觀的海底花園景象。

花園鰻群體通常由數百隻個體組成，生活於水深15公尺以上的沙質斜坡，主要透過攝食浮游生物維生。海生館模擬其棲息環境，讓民眾能夠近距離欣賞花園鰻在缸內擺動的可愛模樣，非常療癒。

淡網紋裸胸鯙又稱錢鰻、薯鰻，擁有超強隱身術，是隱身珊瑚礁的神秘獵手。身體呈細長的圓柱形體態，尾部呈扁尖狀，擁有鋒利且彎曲的牙齒，藏身於珊瑚礁或岩礁洞穴中，擅長伏擊獵物，主要以小型魚類與甲殼類為食。

小裸胸鯙主要分布於西太平洋的亞熱帶海域，體態細長，尾部纖細，背部與頭部佈滿褐色斑點，有17至23條由小褐點組成的環帶，像是海洋小精靈。其棲息於水深67至170公尺的珊瑚礁穴或岩縫中，以魚類為主食，偶爾捕食甲殼類。