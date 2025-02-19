影／高雄即將大停水民眾抱怨不公平 里長成受氣包

高雄市因自來水公司辦理原水管閥更新工程，將從周五（21日）深夜11時起大規模停水55小時，共有48.7萬戶受到影響。多位里長表示，水公司本來公布停水時間55小時，市府爭取後有部分區域改為停水13小時，導致許多里民來抱怨「不公平」，里長耐心只能安撫解釋，這幾天替代水公司成為里民的受氣包。

自來公司七區管理處表示，高雄因高雄竹寮站前管線操作異常，將辦理原水管閥更新工程，從21日晚間開始停水55小時，經市府協調後，七區管理處再盤點調度竹寮伏流水地下水等備援水源，有改善鳳山部分地區停水狀況，但受限既有自來水管網系統，無法再支援其他地區。

鳳山區北門里長謝秀霞說，北門里這次停水55小時，但隔壁里停水13小時，導致里民來要求她向水公司爭取「也停水13小時就好，不要停55小時」，她只能解釋，縮短停水時間的7個里是同樣供水管線，才有條件這樣停，但北門里不再該管線範圍內，「不是里長不願意爭取」。

梓官區大舍里長歐淼宗說，大舍里是梓官區最大里，有將近5000位里民，許多里民向他抱怨停水的不方便，他都請里民體諒水公司是要維修管線，也向水公司爭取在當地大壽宮媽祖廟前設置1個臨時加水站，但仍有里民來抱怨，為何停水前後會有2個版本，第一版先公布停水55小時，第二版變成某些區域可以縮短停水時間，相當不公平。

路竹區甲南里今年1月4日才因水公司搶修岡山區自來水管漏水而停水30小時，這次又在停水55小時範圍內，里長黃吉松說，水公司要維修水管，百姓也只能配合，長時間停水會引起里民埋怨，「里長一定會被罵，哪有什麼辦法，已經習慣了」，他會依往例在停水2天前加強廣播，提醒里民儲水。

立法委員邱志偉說，高雄有15區供水受到影響，他的選區中有4區停水，其中橋頭與梓官區為全區停水，岡山及路竹區分別有4及12里受到影響。他已請自來水公司要做好配套措施，加強水車巡迴供水，將可能的民怨降到最低。