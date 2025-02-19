中油七接高度事故風險加劇空汙 議員及居民要求停止計畫

中油洲際液化天然氣接收站（七接）開發案海岸利用管理說明書，目前公展中，今下午在高雄小港舉行公聽會，地方環團將到場示威抗議。市議員陳麗娜則要求立即停止相關計畫，她強調，七接有高度事故風險加劇空氣污染，也破壞生態環境。

陳麗娜表示，高雄已承受長期的工業污染與環境破壞，而天然氣接收站的建設勢必對當地生態系統造成損害，七接將影響海岸生態，危及海洋生物棲地，可能改變沿海水域水文條件，導致生物多樣性下降，所以七接根本不該利用大林蒲海岸，不能再次犧牲高雄脆弱的自然環境。

天然氣接收站包括氣體儲存、轉運與再氣化過程，也會設置燃燒塔以燃燒多餘或洩漏氣體，這些過程都具有事故風險，過去全球就曾發生多起天然氣設施的洩漏與燃燒事故。另如美國、俄羅斯、中國等地都有液化天然氣（LNG）儲存設施爆炸案例，七接要蓋6座18萬公秉儲槽，都可能帶來有害氣體洩漏、粉塵污染與揮發性有機化合物的釋放。

天然氣接收站的建設與運營將大幅增加小港重型車流量，惡化原已擁擠的道路狀況，運輸天然氣的車輛存在潛在風險，包括交通事故、洩漏與爆炸危機，高雄市區與港口周邊交通負荷已十分沉重，若再增加工業運輸壓力，嚴重影響居民安全。

高雄市政府近年積極推動綠色城市，應鼓勵可再生能源產業，而非投資於高風險的化石燃料基礎設施，興建第七座天然氣接收站，不僅違背環保與永續發展的原則，也與全球減碳趨勢背道而馳。

陳麗娜認為，市府不能讓未遷村大林蒲地區居民成為最大犧牲者，第七座天然氣接收站興建計畫必須終止，環評報告都要公開，她更希望市長陳其邁和地方民意站在一起，尊重居民與環保團體意見。