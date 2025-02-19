屏東21日徵才 輝創電子「新人獎金最高1.5萬」無經驗可

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心21日周五上午9時至中午12時半，在屏東縣新園鄉農會供銷部倉庫舉辦新園地區現場徵才，此次活動邀25家企業提供逾250個工作機會，其中逾6成職缺開放「無相關經驗」民眾應徵，歡迎求職者把握機會。

屏東就業中心指出，參與徵才的大型企業有國巨、巧新科技、中興保全、鼎基、輝創、富統食品、新農科技與如記食品等企業，企業規模均達員工數200人以上。新園在地廠商如嘉隆鋼鐵、合興安海洋事業、億成實業、雄進鋼構、奇思企業、新園工業、浤良食品、偉登、永園與新豐碾米廠等。

屏東就業中心表示，此次徵才釋出中階職缺如儲備幹部、事務人員、工程師、行政會計等，也有操作員、作業員、包裝人員及倉管人員等一般職缺，其中許多不僅為日班周休二日熱門職缺，也開放「無相關經驗」民眾面試應徵。輝創電子更祭出「新人考核獎金至多1.5萬」的「無經驗可」作業員職缺，讓無相關經驗的民眾求職也能出頭天。

高分署屏東就業中心在當日徵才活動現場同步提供「55plus就業獎勵」、「婦女再就業計畫」、「青年職得好評計畫」等各項就業促進措施說明服務，針對離開職場180天以上的婦女、失業6個月以上青年與退出職場3個月，且年滿55歲或45歲以上依法退休中高齡，經就服機構推介且就業滿90日，即可申請1萬5千元至3萬不等的就業獎勵金，最高可領取6萬元。

屏東就業中心將在3月21日星期五在內埔鄉公所3樓舉辦「內埔地區無紙化現場徵才活動」，有關就業促進措施與活動詳情，可撥打本中心08-7559955洽詢。