高雄TPASS月票系統大當機 產碼程式重啟20分鐘後恢復

高雄TPASS每月破10萬人使用，但2年前上路之初「MenGo卡系統」常異常，昨早又大當機，民眾用手機無法順利產生TPASS QRcode，卡在閘門無法進入，停擺約20分鐘；高雄捷運公司回應，經追查是QRcode產碼程式異常，持續觀察是否有問題並優化。

南高屏TPASS月票前年上線，分為399元市區通勤、999元南高屏通勤月票，目前每月購買人數破10萬人，累積銷售超過140萬張；上線初期曾發生民眾使用手機登錄MeNGo平台後自動登出、搭車時QRcode閃退、QRcode無法顯示等狀況，搭公車時遭司機趕下車，質疑系統屢次異常、穩定度差。

交通局解釋，TPASS月票初上路，MeNGo會員人數、QRcode使用人數倍增，因瞬間搭乘人數劇增下導致產碼異常，已改善完成。但昨日早上再度發生數名學生使用MeNGo平台進捷運時，手機無法顯示QRcode，只能無助駐足閘門外，抱怨稱「乾脆用實體卡比較保險」。

高捷公司表示，昨早7點33分發現系統異常，技術人員查證確認是雲端伺服器QRcode產碼程式異常，重啟程式後，約20分鐘完成修復，車站服務人員依照SOP主動給予旅客服務，開放閘門通道供旅客進出。