新舊標線交織 高雄出現「N」字斑馬線

高雄市區民生路、中山路口的行穿線，未完全清除舊痕跡就重畫，導致行穿線看似成「N」字型，被批醜陋，無獨有偶，距離市府四維行政中心不到100公尺的復興路與苓雅路口，也出現新舊標線連在一起；有議員直言容易造成民眾混淆，對市容更是大傷害。

多名議員屢次在議會質詢類似情況，市區道路卻仍經常可見新、舊標線交織，讓用路人認為眼花撩亂。高市交通局表示，會盡速派工改善。

新興區民生路、中山路口交通繁忙，近日路口重新畫設行穿線，但舊標線沒有完全消除，就又施作新標線，導致行穿線變成「N」字型，民眾過馬路時辨識困難，有路人反諷是「高雄首創、獨一無二」的新型標線。

另，復興二路與苓雅一路交會路口，原本的行穿線改畫機車停等區，磨除不完全的舊標線痕跡與新畫設的行穿線連接在一起，標線變成一半黑、一半白，民眾打趣稱「真的是斑馬線」。

市議員許采蓁表示，因工法限制及權責分工溝通不清楚，調整標線後，經常發生舊標線清除不完全，導致路面標線混亂情況，市府進行重要路口的大型標線改動時，應配合工務單位重新刨鋪路面，否則不斷有醜陋標線出現，容易產生混淆。

交通局說，柏油瀝青鋪面的特性為表面存有孔隙，因此熱拌標線鋪設於瀝青會深入孔隙中，以符合耐候、不脫落等功能，在需要修改磨除標線時，孔隙無可避免會有部分殘留，如果磨除過深，會造成路面傷害，因此實務上會盡量避免做大幅度的磨除。

交通局也指出，調整標線時會與工務局等工程單位合作，在道路刨鋪時一併施作，讓標線畫設清晰，但復興二路與苓雅一路口、中山路與民生路口，均是去年為改善路口交通安全而優先執行的標線工程，所以未在道路刨鋪時一併調整。