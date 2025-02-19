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龍發堂剩4住民 高市府移置醫院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
龍發堂全盛時期收容上千名精神病患。本報資料照片
龍發堂全盛時期收容上千名精神病患。本報資料照片

收容精神疾病患者的高雄龍發堂2018年遭解散後，堂方持續收容住民，衛生局雖陸續轉介移出，但近日檢方偵辦法師涉施虐，再爆出院內仍有4人未獲安置。高市衛生局昨帶隊抄空龍發堂生活大樓，將4人送進醫院，讓逾半世紀的龍發堂走入歷史。

高市衛生局表示，昨當場告誡廟方，請龍發堂好好專心發展廟務，若再有家屬把病人送來，須嚴詞拒絕，並通報衛生局，另利用精神疾病患者資訊納入衛福部系統列管，透過社會安全網社工訪查登錄，防堵違法收容。

龍發堂由釋開豐創立收容精神病患，在精神醫療不發達的年代，成為許多家庭的一盞明燈，全盛時期收容超過千人，但獨創的感情鍊民俗療法、非人道管理模式，引發醫療人權爭議；精神衛生法上路後，原本輔導龍發堂合法化，因土地變更卡關最後破局，隨醫療進步和釋開豐圓寂，龍發堂逐漸式微。

2017年龍發堂爆發痢疾和肺結核群聚，高市衛生局依傳染病防治法強制解散，387名住民分別移到高雄長庚、凱旋醫院，以及各地醫療院所安置，然而其中27人有的沒家人、有的被遺棄，又重回龍發堂。

沒想到之後傳出管理幹部心秋法師不當對待住民，涉嫌用鐵鍊綑綁、關地下室，遭檢警查辦，衛生局2023年8月依違反精神衛生法開罰3萬元、違反長期照護服務法罰30萬元罰鍰，並啟動強制安置作業。

衛生局指出，7年多來共稽查103次，陸續轉介移出23人，去年底精衛法修法實施增加「龍發堂條款」，非專業精神照護機構不得容留病人，函文要求立即移出4名住民，但今年1月稽查發現人還在，裁罰負責人6萬元；昨下午衛生局突擊檢查，當場抄空生活大樓，介入安置4位住民到凱旋醫院。

1名家屬感慨地說，龍發堂有紛擾也發揮了價值，功過就留給歷史評價。

患者 衛生局 龍發堂

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