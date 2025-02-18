獨／永遠熄燈！高市府抄空龍發堂生活大樓 介入安置4名精神病患

高雄龍發堂2018年解散後，堂方仍持續收容住民，至少留置27人，7年多來，衛生局陸續轉介移出，不料卻爆發法師涉嫌施虐案，才知院內仍有4人未獲安置，衛生局今天帶隊抄空龍發堂，把4人強制送進凱旋醫院，讓龍發堂永遠熄燈。

龍發堂是由釋開豐創立收容精神病患，在精神醫療不發達的年代，成為許多家庭的一盞明燈，但他獨創的感情鍊民俗療法，以及非人道的管理模式，引發醫療人權爭議，以及每到選舉，住民一鍊勾一鍊帶出去投票，都掀起撻伐聲浪。

全盛時期，龍發堂收容超過1000人，堪稱全台最大杜鵑窩。2008年精神衛生法上路，原本輔導龍發堂合法化，但因土地變更卡關，最後破局，隨著醫療進步和釋開豐圓寂，龍發堂也逐漸式微。

2017年，龍發堂爆發痢疾和肺結核群聚，衛生局依傳染病防治法強制解散，387位住民分別移到高雄長庚、凱旋醫院，以及各地醫療院所安置，其中27人，有的沒家人、有的被遺棄，又重回龍發堂。

沒想到留置期間，傳出管理幹部心秋法師不當對待住民，涉嫌用鐵鍊綑綁、關地下室，遭檢警查辦。據了解，施虐事件之所以遭檢舉，傳是因為內鬨，釋開豐指定接班人與其他人發生奪產糾紛，才將此事掀出。

2023年8月，衛生局依違反精神衛生法第18條第1項第2款處分新臺幣3萬元罰鍰、違反長期照護服務法第47之一條處分新臺幣30萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

衛生局指出，7年多來，已稽查總共稽查103次，陸續轉介移出23人，去年底精衛法修法實施，加註了一條龍發堂條款，非專業精神照護機構不得容留病人，已函文要求立即移出4位住民，今年1月6日稽查發現人還在，裁罰負責人6萬元。

今天下午1時，衛生局前往突擊檢查，當場抄空龍發堂，強制安置4位住民到凱旋醫院，讓走過半世紀的龍發堂就此畫下句點。一名家屬感慨說，龍發堂有紛擾也發揮了價值，功過就留給歷史評價。