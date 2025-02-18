快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／永遠熄燈！高市府抄空龍發堂生活大樓 介入安置4名精神病患

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
龍發堂養護大樓外觀。本報資料照片
龍發堂養護大樓外觀。本報資料照片

高雄龍發堂2018年解散後，堂方仍持續收容住民，至少留置27人，7年多來，衛生局陸續轉介移出，不料卻爆發法師涉嫌施虐案，才知院內仍有4人未獲安置，衛生局今天帶隊抄空龍發堂，把4人強制送進凱旋醫院，讓龍發堂永遠熄燈。

龍發堂是由釋開豐創立收容精神病患，在精神醫療不發達的年代，成為許多家庭的一盞明燈，但他獨創的感情鍊民俗療法，以及非人道的管理模式，引發醫療人權爭議，以及每到選舉，住民一鍊勾一鍊帶出去投票，都掀起撻伐聲浪。

全盛時期，龍發堂收容超過1000人，堪稱全台最大杜鵑窩。2008年精神衛生法上路，原本輔導龍發堂合法化，但因土地變更卡關，最後破局，隨著醫療進步和釋開豐圓寂，龍發堂也逐漸式微。

2017年，龍發堂爆發痢疾和肺結核群聚，衛生局依傳染病防治法強制解散，387位住民分別移到高雄長庚、凱旋醫院，以及各地醫療院所安置，其中27人，有的沒家人、有的被遺棄，又重回龍發堂。

沒想到留置期間，傳出管理幹部心秋法師不當對待住民，涉嫌用鐵鍊綑綁、關地下室，遭檢警查辦。據了解，施虐事件之所以遭檢舉，傳是因為內鬨，釋開豐指定接班人與其他人發生奪產糾紛，才將此事掀出。

2023年8月，衛生局依違反精神衛生法第18條第1項第2款處分新臺幣3萬元罰鍰、違反長期照護服務法第47之一條處分新臺幣30萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

衛生局指出，7年多來，已稽查總共稽查103次，陸續轉介移出23人，去年底精衛法修法實施，加註了一條龍發堂條款，非專業精神照護機構不得容留病人，已函文要求立即移出4位住民，今年1月6日稽查發現人還在，裁罰負責人6萬元。

今天下午1時，衛生局前往突擊檢查，當場抄空龍發堂，強制安置4位住民到凱旋醫院，讓走過半世紀的龍發堂就此畫下句點。一名家屬感慨說，龍發堂有紛擾也發揮了價值，功過就留給歷史評價。

法師 衛生局 龍發堂

延伸閱讀

獨／在地經營37年！天母人氣餐廳「加來川湘菜館」熄燈

龍發堂幹部涉拘禁收容人 高雄衛生局：已開罰並持續稽查

龍發堂違法收容4精神病患 高市衛生局裁罰6萬元

台大人再嚐一回！ 台大後門34年老店「長興牛肉麵」 3月中旬將熄燈

相關新聞

獨／永遠熄燈！高市府抄空龍發堂生活大樓 介入安置4名精神病患

高雄龍發堂2018年解散後，堂方仍持續收容住民，至少留置27人，7年多來，衛生局陸續轉介移出，不料卻爆發法師涉嫌施虐案，...

高雄二仁溪河床尚留1.7萬噸廢棄物 地方盼2028年整治完成

二仁溪位處高雄、台南交界處，經調查還有4處河床約1.7萬噸廢棄物尚未清理，總經費約13.45億元。立委邱志偉邀相關單位會...

左營彩虹市集停電 顧客等50分鐘拿不到餐點 新光三越說話了

高雄左營新光三越彩虹市集昨晚突然傳出停電，有網友表示，在彩虹市集的餐廳點餐後5分鐘就停電，等了將近50分鐘，店員告知因新...

高雄TPASS月票今早大當機 學生「全擠在捷運站」進不去

全台推行TPASS，許多通勤族使用手機購買月票後，可由手機產生QRcode進出各類大眾運輸工具...

舊標線殘留！高雄出現「N」字型行穿線 交通局將改善

高雄民生路、中山路口的行穿線，近日未完全清除舊痕跡就重新畫設，導致行穿線變成「N」字型，民眾直呼「好醜」、也有人懷疑是新...

高雄將停水55小時 里長：宣導不夠

高雄市13個行政區21日晚間起停水，影響48.7萬戶，時間最長達55小時，有商家買大水桶備戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。