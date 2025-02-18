快訊

柯文哲今才知父親死訊 盼3月10日告別式能到場「盡最後孝道」

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

高市仁武92期重劃區植草綠化 未來將續闢公園

中央社／ 高雄18日電

為改善都市生態環境，高市府推動將閒置土地轉化為綠意盎然公共空間。工務局今天指出，仁武92期重劃區植草綠化作業近期施工完成，今年將持續開闢公園，營造亮點。

隨著都市化進程推進，混凝土、瀝青等鋪面覆蓋範圍日益擴張，帶來熱島效應與空氣污染等問題，位於仁武92期重劃區，原本因高鐵建設而成為開發困難區域，多年來未能有效利用。

高雄市工務局公園處表示，經都市計畫調整，區域迎來發展機會，將高鐵沿線18公頃閒置土地進行綠美化，實現景觀與生態的雙重改善。

工務局新聞稿說明，仁武92期重劃區植草綠化作業近期已施工完成，除改善景觀，總面積達18公頃綠化空地串聯仁武西營區，每年預估創造約54公噸碳匯，今年將持續開闢公園，盼綠意美景成為仁武區新亮點。

公園處補充表示，該區植草綠化作業完工同時，亦拆除圍籬，讓空間更加開放透光，並進行植樹綠化與草坪鋪設，形成完整綠化系統。新增綠地每1公頃每年可以吸收約3公噸二氧化碳，帶來環境效益。

都市計畫 重劃區 高鐵

延伸閱讀

水果行櫻桃爛掉切過再賣 高市衛生局出手查了

龍發堂違法收容4精神病患 高市衛生局裁罰6萬元

高市左營區緯六路 2月19日起全面封閉施工

拉阿魯哇族聖貝祭登場 高市桃源蓮池潭展現原民文化魅力

相關新聞

獨／永遠熄燈！高市府抄空龍發堂生活大樓 介入安置4名精神病患

高雄龍發堂2018年解散後，堂方仍持續收容住民，至少留置27人，7年多來，衛生局陸續轉介移出，不料卻爆發法師涉嫌施虐案，...

高雄二仁溪河床尚留1.7萬噸廢棄物 地方盼2028年整治完成

二仁溪位處高雄、台南交界處，經調查還有4處河床約1.7萬噸廢棄物尚未清理，總經費約13.45億元。立委邱志偉邀相關單位會...

左營彩虹市集停電 顧客等50分鐘拿不到餐點 新光三越說話了

高雄左營新光三越彩虹市集昨晚突然傳出停電，有網友表示，在彩虹市集的餐廳點餐後5分鐘就停電，等了將近50分鐘，店員告知因新...

高雄TPASS月票今早大當機 學生「全擠在捷運站」進不去

全台推行TPASS，許多通勤族使用手機購買月票後，可由手機產生QRcode進出各類大眾運輸工具...

舊標線殘留！高雄出現「N」字型行穿線 交通局將改善

高雄民生路、中山路口的行穿線，近日未完全清除舊痕跡就重新畫設，導致行穿線變成「N」字型，民眾直呼「好醜」、也有人懷疑是新...

高雄將停水55小時 里長：宣導不夠

高雄市13個行政區21日晚間起停水，影響48.7萬戶，時間最長達55小時，有商家買大水桶備戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。