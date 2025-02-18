高市仁武92期重劃區植草綠化 未來將續闢公園
為改善都市生態環境，高市府推動將閒置土地轉化為綠意盎然公共空間。工務局今天指出，仁武92期重劃區植草綠化作業近期施工完成，今年將持續開闢公園，營造亮點。
隨著都市化進程推進，混凝土、瀝青等鋪面覆蓋範圍日益擴張，帶來熱島效應與空氣污染等問題，位於仁武92期重劃區，原本因高鐵建設而成為開發困難區域，多年來未能有效利用。
高雄市工務局公園處表示，經都市計畫調整，區域迎來發展機會，將高鐵沿線18公頃閒置土地進行綠美化，實現景觀與生態的雙重改善。
工務局新聞稿說明，仁武92期重劃區植草綠化作業近期已施工完成，除改善景觀，總面積達18公頃綠化空地串聯仁武西營區，每年預估創造約54公噸碳匯，今年將持續開闢公園，盼綠意美景成為仁武區新亮點。
公園處補充表示，該區植草綠化作業完工同時，亦拆除圍籬，讓空間更加開放透光，並進行植樹綠化與草坪鋪設，形成完整綠化系統。新增綠地每1公頃每年可以吸收約3公噸二氧化碳，帶來環境效益。
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