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馬祖東莒島病患疑腎衰竭 海巡夜間馳援後送就醫

中央社／ 連江縣18日電

連江縣莒光鄉東莒島1名病患昨晚因疑似急性腎衰竭，經島上衛生所醫師判斷需後送治療，且天候未達直升機起降標準，通報海巡隊馳援後送南竿連江縣立醫院就醫。

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天發布新聞稿指出，17日晚間9時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部及東莒衛生所通報，1名病患疑似因急性腎衰竭，有就醫急迫性需後送治療，但島上無專科醫生，天候狀況未達直升機起降標準，且該時段已無島際交通船，故通報海巡隊支援。

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578艇至東莒猛澳港，並與金馬澎分署第10岸巡隊猛澳安檢所、連江縣消防局人員接駁病患及陪同者登艇，以最大安全航速航抵南竿福澳港後，再經第10岸巡隊福澳安檢所、消防局及連江縣立醫院人員協助，轉乘救護車送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊透過新聞稿表示，馬祖南竿與各島間，以島際交通客船往返，若遇無航班或有夜間緊急醫療需求，經醫生評估後，立即派艇協助後送就醫，積極解決民眾緊急醫療後送需求，並確保民眾生命安全。

海巡署 衛生所 馬祖

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