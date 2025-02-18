高雄二仁溪河床尚留1.7萬噸廢棄物 地方盼2028年整治完成

二仁溪位處高雄、台南交界處，經調查還有4處河床約1.7萬噸廢棄物尚未清理，總經費約13.45億元。立委邱志偉邀相關單位會勘後表示，中央研議專案全額補助，今年預計先以行政院第二預備金支應，期盼環境部快撥補經費，期盼2028年整治完成，甩開汙染惡名。

二仁溪早年廢五金業林立，汙染難題至今難解，沿線尚有4處場址未清理，台南市3處、高雄市1處，總數1.7萬噸廢棄物，目前由台南市府主責，環境部補助經費。

立委邱志偉昨邀國發會、環境部、台南市與高雄市環保局等單位人員會勘，盼加速啟動廢棄物清理。台南市環保局說明，4個工區清除經費13.45億元，清除時程為3年，去年已針對南萣橋上游450公尺處的B場址試挖掘，展開廢棄物分選作業。