馬祖人的過年！動員全島的宗教盛事「擺暝祭」 4大亮點一次看

台灣最大的宗教文化盛事是白沙屯媽祖進香遶境，即將在5/1（農曆4/5）出發，但你知道近期也有一場大型的宗教文化盛事嗎？就是在元宵節前後舉辦的馬祖擺暝文化祭，它與「粉紅超跑」並列為文化部國家重要民俗，為期五天、馬祖全境共近百間廟宇共襄盛舉，吸引喜歡深度旅遊的觀光客造訪，更被媒體譽為「一生必去的慶典之一」。究竟擺暝祭是什麼？《遠見》帶您直擊這場離島盛事的四大亮點。

根據訂房網站booking.com最新公布2025 年「旅客評分卓越獎」，在3.6億則評論數中，台灣離島大放異彩，澎湖摘下「台灣最好客排名」第一名，第二名由馬祖、金門拿下。這次獲得「台灣最好客排名」第二名的馬祖，除深獲旅客好評之外，更擁有深厚的文化底蘊。

其中，馬祖在每年元宵前後舉辦的「擺暝祭」，便是最具代表性的傳統盛事。

元宵前夕，夜幕低垂，馬祖列島的街頭燈火通明，燈籠高掛、鼓聲震天，伴隨著海風吹拂，濃厚的傳統氛圍彷彿讓時光倒流至百年前。

這是馬祖一年一度的「擺暝祭」，一場為期數週、動員整座群島的文化盛典。每年元宵前後，馬祖四鄉五島的居民及返鄉遊子齊聚一堂，共襄盛舉，這場活動與白沙屯媽祖進香同列文化部國家重要民俗之一，更是馬祖最重要的文化象徵。

「擺暝」祭典期間，家家戶戶擺設供品，祈求來年風調雨順、平安順遂。遠見記者吳婉瑜攝

「擺暝」的歷史可追溯至福建福州地區，當地先民移居馬祖後，將這項傳統延續至今。祭典期間，家家戶戶擺設供品，祈求來年風調雨順、平安順遂。這場原本屬於馬祖人的年節慶典，也吸引愈來愈多深度旅遊愛好者前來朝聖，感受這場獨特的離島文化體驗。

馬祖遊子陳先生回憶，對當地人來說，這段時間才是馬祖人的過年，異鄉遊子都會在這段時間返鄉，參加一年一度的擺暝祭。今年擺暝祭從農曆1月12（國曆2/9），一直到農曆1月29（國曆2/26）都有活動。

亮點一：打鼓板敲響新年祝福

在擺暝祭前夕，村落間響起陣陣鼓聲，這是馬祖特有的「打鼓板」傳統。由當地青少年組成的鼓隊，在過年前便開始練習，為這場盛會暖身。演奏時，鼓手們一邊敲打大鼓與板鑼，一邊隨著節奏舞動，鼓聲氣勢磅礡，象徵趨吉避凶，也為新的一年敲響祝福。

亮點二：上彩暝、風燈點亮離島夜空

擺暝祭期間，家家戶戶門前都掛上紅燈籠，村落廣場及廟宇則懸掛「馬祖風燈」。吳婉瑜攝

這段期間，家家戶戶門前都掛上紅燈籠，村落廣場及廟宇則懸掛「馬祖風燈」，獨特的酒罈形燈籠在夜色中搖曳，象徵平安與團圓。這些燈籠不僅裝飾村莊，更有深遠寓意。馬祖傳統文化中，「燈」與「丁」同音，懸掛風燈代表著祈求子嗣綿延，也寄託著早期漁民出海平安歸來的願望。

居民王俊傑表示，馬祖是移民社會，當地聚落的祖先大多來自福州、長樂、連江等地，而擺暝祭在福州已有上百年歷史，遷徙到馬祖後，這項傳統便被延續下來。

他提到，燈節的起源可追溯至唐朝，「上彩暝」點燈儀式有張燈結綵、為節日拉開序幕之意。

亮點三：眾神遶境，「燒馬糧」酬神場面壯觀

在遶境過程，村民手持火把，圍繞以紅磚搭建的火爐，點燃爐中的乾草。吳婉瑜攝

擺暝期間，各村廟宇的神明隊伍出巡遶境，陣容壯觀，在鑼鼓聲與煙火中穿梭村落，家家戶戶燒香燃炮迎接。在遶境過程，各家戶除了在門口以芒草為糧，燒馬草迎神，村民也手持火把，圍繞以紅磚搭建的火爐，點燃爐中的乾草，火光映照夜空，場景震撼。

居民王俊傑提到，燒馬草是給白馬尊王的坐騎享用，當全村家戶前裝滿芒草的火爐被點燃後，空氣中瀰漫濃濃馬草味，是全馬祖獨樹一格的特色。

亮點四：「食福」文化，分享平安與福氣

擺暝祭的壯觀畫面之一，是上百村民齊聚一堂共進「福宴」，居民林愛蘭表示，早期物資匱乏，每當祭典期間，村民會將供品擺放在廟裡，或將村民出資購得的共同供品烹調，供所有人共同食用。

馬祖遊子陳先生回憶，早期富有人家辦桌酬神，與眾人分享福氣，最興盛時宴席綿延十餘日。

這場為期半個月的盛典是台灣離島獨特的民俗魅力，也為冬季國旅帶來一場沉浸式的傳統祭典體驗。

（本文出自2025.02.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）