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肯定高雄空大辦學績效 陳其邁促擴展國際合作

中央社／ 高雄18日電

高雄市長陳其邁今天在市政會議中，肯定高雄空大辦學績效，在少子化社會中，學生人數仍穩定成長；呼應新南向政策，盼空大研議擴展境外班課程。

陳其邁今天主持市政會議，先由高雄市立空中大學進行「空中大學校務發展業務專案報告」，說明辦學績效與國際合作成果，以及未來展望。

高雄空大廣設原住民、新住民、柔性司法、警察、軍人等專班，並開設越南、泰國等境外專班，推動國際交流。此外，高雄空大每年還有約百餘名學生考取國家考試。

陳其邁說，高雄空大是六都唯一的市立空中大學，在少子化社會中，學生人數仍穩定成長，辦學成效良好，盼持續擴大服務範圍。

呼應新南向政策，空大開設泰國班和越南班課程的經驗很成功，陳其邁也希望空大研議擴展境外班課程至印尼、馬來西亞、菲律賓等國家。

針對上週台中百貨公司氣爆事件，陳其邁說，高市府除向台中市府表達慰問及支援意願外，亦已針對百貨大樓等相關場所進行消防、公安及勞安聯合稽查，並持續落實工安、道安與治安工作。

針對近期落幕的「2025冬日遊樂園」活動，陳其邁感謝市府團隊辛勞，共同完成活動。此外，2月22日及23日，市府首度與菲律賓、美國、日本、泰國等駐台機構合辦「日光海島生活節」，邀民眾共同參與。

最後，陳其邁在此次市政會議公開表揚支援南區資源回收廠火警救災工作的里長及企業，計有小港區山明里里長陳阿子及17家企業代表。

泰國 空大 陳其邁

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