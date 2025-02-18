左營彩虹市集停電 顧客等50分鐘拿不到餐點 新光三越說話了

高雄左營新光三越彩虹市集昨晚突然傳出停電，有網友表示，在彩虹市集的餐廳點餐後5分鐘就停電，等了將近50分鐘，店員告知因新光三越要他們暫時不要用瓦斯，所以一直沒辦法出餐。新光三越左營店表示，彩虹市集的餐廳無法出餐是因為停電，並非新光三越要求暫勿用瓦斯。

有網友在Threads發文表示，昨晚8點鐘在高雄左營新光三越彩虹市集的餐廳用餐，不料點餐後5分鐘突然停電，等到將近8時50許店員來通知，因為新光三越要他們暫時不要用瓦斯，所以一直沒辦法出餐。網友推測，可能是前幾天台中新光三越氣爆的事件後，特別小心。

台電高雄區處說，左營彩虹市集昨晚8時發生停電事故，經查為用戶自有設備故障，台電派員至現場了解，協助用戶在昨晚9時15分完成復電。

新光三越左營店說，昨晚因彩虹市集因瞬間電流過大，導致高壓電轉接箱部分零件受損，影響供電，現場已於第一時間啟動應變措施並進行顧客疏散，昨晚搶修後已恢復正常供電，今天正常營業。

新光三越左營店表示，彩虹市集的餐廳昨晚因為停電而無法出餐，並非新光三越要求業者暫時不要用瓦斯，也與台中新光三越氣爆事件無關。