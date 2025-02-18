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高雄TPASS月票今早大當機 學生「全擠在捷運站」進不去

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄今早發生TPASS的「MenGo卡系統」大當機，許多人的手機無法產生QRcode，大批學生被卡在捷運站前。聯合報系資料照片
高雄今早發生TPASS的「MenGo卡系統」大當機，許多人的手機無法產生QRcode，大批學生被卡在捷運站前。聯合報系資料照片

全台推行TPASS月票，許多通勤族使用手機購買月票後，可由手機產生QRcode進出各類大眾運輸工具；但高雄今早發生TPASS的「MenGo卡系統」大當機，許多人的手機無法順利產生QRcode，大批學生被卡在捷運站前；高雄捷運公司回應，今早7點33分雲端伺服器上的QRcode產碼程式異常，重啟約20分鐘後已成功修復。

「高雄今天早上通勤被MenGo一波大Gank！」有網友今早在社群平台threads上表示，許多學生通勤族早上使用TPASS月票，並用手機產生通過捷運閘門的QRcode時，畫面上一直顯示「請稍候」、無法顯示QRcod，一度造成近10名學生無助看著手機、駐足在閘門外，該網友也說如果是搭公車的民眾，恐怕更為慌張。

不過其他網友留言表示，如果遇到類似問題可以去找服務台，站務人員會提供「臨時乘車憑證」並開放工作人員通道，讓其先通過；也有人說「用這個很煩，到最後都乾脆買實體卡了」、「這就是我還是堅持拿實體卡片的原因，之前搭公車也是看到別人QR code一直出狀況，尷尬到不行」、「我就是搭公車的那個，害我去投錢」。

高雄公司表示，MenGo系統由高捷公司採24小時監控，今早約7點33分系統出現警示告知伺服器異常，站務同仁亦同時回報，故技術人員隨即立刻查修。車站服務人員依照SOP主動給予旅客服務，開放閘門通道供旅客進出，技術人員查證是雲端伺服器上的QRcode產碼程式異常，經重啟程式後成功修復。

高捷表示，產碼程式約20分鐘內修復完成，產碼於7點53恢復正常運作，高捷持續觀察程式是否有問題並尋求優化，「造成晨間旅客受到影響，高捷公司深感抱歉」。

TPASS 捷運公司 通勤族 高捷

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