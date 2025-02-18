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舊標線殘留！高雄出現「N」字型行穿線 交通局將改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄復興二路的新行穿線與舊痕跡連接在一起，民眾說「一半黑、一半白，真的是斑馬線」。記者王勇超／攝影
高雄復興二路的新行穿線與舊痕跡連接在一起，民眾說「一半黑、一半白，真的是斑馬線」。記者王勇超／攝影

高雄民生路、中山路口的行穿線，近日未完全清除舊痕跡就重新畫設，導致行穿線變成「N」字型，民眾直呼「好醜」、也有人懷疑是新型標線。議員說，不斷有醜陋的標線在高雄路面，不只容易造成民眾混淆，對市容更是大傷害。交通局表示，將盡速派工改善，以利民眾清楚辨識。

高雄市交通局在調整行穿線時，經常無法完全消除舊痕跡，導致用路人難判斷、視覺也不美觀，去年就有市議員在議會對此提出質詢，市區的道路卻仍經常可見新、舊標線交織，讓用路人眼花撩亂。

高雄新興區民生路、中山路口交通繁忙，近日路口的行穿線重新畫設，但舊的痕跡沒有完全消除，就又施作新標線，導致行穿線變成「N」字型，民眾過馬路時覺得難以辨識，甚至有路人反諷是「高雄首創、獨一無二」的新型標線。

無獨有偶，在距離高雄市政府四維行政中心不到100公尺處的復興二路，原本的行穿線被移除，改畫機車停等區，磨除不完全的舊標線痕跡與新畫設的行穿線連接在一起，民眾說「一半黑、一半白，真的是斑馬線」。

市議員許采蓁表示，因工法限制及權責分工溝通不清楚，高市交通局調整標線後，經常發生舊標線清除不完全，導致路面標線混亂的情況。市府進行重要路口的大型標線改動時，應配合工務單位重新刨鋪路面，否則不斷有醜陋的標線出現高雄路面，不只容易造成民眾混淆，對市容更是大傷害。

交通局說，油瀝青鋪面的特性為表面存有孔隙，因此熱拌標線鋪設於瀝青會深入孔隙中，以符合耐候、不脫落等功能。在需要修改磨除標線時，在孔隙無可避免會有部分殘留，如果磨除過深，會造成路面傷害，因此實務上會盡量避免做大幅度的磨除。

交通局表示，原則上調整標線，會與工務局等工程單位合作，在道路刨鋪時一併施作，讓標線畫設清晰。但復興二路與苓雅一路口、中山路與民生路口，均是去年為改善路口交通安全而必須優先執行的標線改善工程，未在道路刨鋪時一併調整。交通局將盡速派工處理改善。

高雄新興區民生路、中山路口行穿線，新、舊交織變成「N」字型，至有路人反諷這是「高雄首創、獨一無二」的新型標線。記者王勇超／攝影
高雄新興區民生路、中山路口行穿線，新、舊交織變成「N」字型，至有路人反諷這是「高雄首創、獨一無二」的新型標線。記者王勇超／攝影

瀝青 議員 高雄市

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