高雄將停水55小時 里長：宣導不夠

高雄市13個行政區21日晚間起停水，影響48.7萬戶，時間最長達55小時，有商家買大水桶備戰。

小港、鳳山都有里長反映，已經申請臨時加水站，但水公司遲未確認是否會設；有議員、里長則指出，許多長輩不知道要停水，水公司未和地方溝通，市府也不夠積極協助。

自來水公司七區管理處表示，里長申請臨時加水站，水公司會盡量供給，但會評估申請位置是否造成交通影響，地點若適當，水公司就會設臨時加水站。

高市經發局昨表示，經向自來水公司反映民眾需求，加水站設置由96處調整122處，停水時間與範圍宣導，持續整合民政系統，透過電視跑馬燈等多重管道，提醒提前儲水。

小港區桂林里長侯原庭表示，市府與水公司用網路宣導，很多長輩沒上網，他到社區宣傳，擔心有人不知道要停水，希望加派車廣播通知。鳳山區北門里長謝秀霞說，她向水公司申請2處加水站，但水公司說只能設1處。

便當店吳老闆說，停水55小時，已買來大水桶，蒐集空寶特瓶儲水。髮廊林姓老闆娘說，「影響太大了，不能營業」，染髮洗髮都要用到水，跟預定客人致歉、更改時段。鳳山一家麵店業者說，若現在不換管線，之後水管故障爆裂，可能需停水更多天。

市議員李雅靜說，水公司事先未與地方溝通，許多里長向水公司表達停水的需求，也未獲妥善回應，市府應變處理應更積極。

自來水公司從21日周五晚間23時起，進行高雄竹寮站前單噴孔錐形閥更換工程，預計至24日周一上午6時恢復供水。期間阿蓮區、橋頭區、梓官區、大社區、仁武區全區停水，鳳山區、小港區、路竹區、岡山區、燕巢區、大樹區、左營區、鼓山區部分區域停水。

由於停水達55小時，高雄市府與水公司多次協調，努力縮減停水時間與範圍，市民依然不滿，市長陳其邁日前為此向市民道歉。