暌違15年！金門再辦兩岸和平水陸法會 籌備會正式揭牌

暌違15年，金門將於8月中旬再度舉辦「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，籌備會今天正式揭牌，象徵法會籌備工作正式啟動。金門縣長陳福海、議長洪允典、前縣長李炷烽及多位佛教界、政界與地方代表齊聚，共同見證這一歷史性時刻，主辦單位希望透過法會為兩岸祈福，促進和平與交流。

縣長陳福海回顧，2004年金門首次舉辦兩岸消災大法會，廣邀海內外鄉親共同參與，展現宗教慈悲精神。陳福海強調，古寧頭戰役對兩岸歷史影響深遠，無論國軍或共軍，都有無數英靈需被超薦。在當前國際與台海局勢緊張之際，更需要凝聚眾人智慧，以人民的力量促進和平。他承諾，縣府將全力支持籌備工作，確保法會圓滿成功。

議長洪允典指出，金門擁有深厚的宗教文化底蘊，水陸大法會的舉辦將進一步弘揚慈悲精神，也能凝聚地方民眾的向心力，為社會帶來正向能量。

前縣長李炷烽表示，籌備會的揭牌象徵法會正式啟動，本次法會特別選在823砲戰前7天舉行，代表「回顧歷史、展望未來」，也表達金門鄉親對兩岸與世界和平的祝禱。他相信，大家的願力無窮，希望能獲得各界護持，讓全民熱烈響應，產生廣大迴響。他強調，本屆法會歷經15年籌備，相信將比以往更隆重殊勝，祈願兩岸和平、社會安定，讓金門更加美好。

中國佛教會代理理事長心茂法師表示，水陸法會是佛教最隆重的超薦儀式，今年的「金門兩岸和平祈福水陸法會」承載著大家深切的願心，祈求兩岸和平、社會安康、亡靈解脫。他強調，法會籌備需仰賴眾多資源與人力，因此籌備處的成立至關重要，將成為聯繫各界的橋樑，讓更多信眾參與，共同促成這場盛會。

金門佛教會理事長性海法師指出，籌備會的揭幕象徵法會善因緣的開始，他回憶，2004年首次舉辦兩岸法會時，兩岸互動仍不熱絡，但隨著宗教交流增多，彼此關係逐步改善。他希望，這場法會能為兩岸關係注入更多善意，避免戰爭歷史重演，讓兩岸永遠和平。

今天揭牌儀式邀請多位宗教界代表出席，包括心茂法師、中國宗教徒協會理事長明光法師、圓光佛學院院長性尚法師，以及金門各大寺院法師與地方各界人士，共同見證這場意義深遠的活動。