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水果行櫻桃爛掉切過再賣 高市衛生局出手查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄一家水果行遭網友爆料疑把櫻桃爛掉切過再賣。圖／取自臉書爆料公社二社
高雄一家水果行遭網友爆料疑把櫻桃爛掉切過再賣。圖／取自臉書爆料公社二社

不老實！高雄左營區華夏路一家水果行，遭網友爆料，疑把櫻桃爛掉部分切過再整盒賣給客人，控訴店家做生意不老實；業者稱櫻桃沒爛，只是將瑕疵削掉促銷販售，瑕疵也非發霉。衛生局今稽查，發現櫻桃被切過痕跡，每顆都不完整，已帶回抽驗依法處辦。

昨網友在臉書公設二社爆料，左營華夏路與崇德路的大型水果行，把櫻桃爛掉部分切過，再整盒出售，引發網友熱議「在外國可能是蠻嚴重的罪」、「這是爛掉、黑點，挑起來切掉的，切一切再賣」、「信譽都沒了，應該丟掉」。

衛生局今稽查水果行，業者喊冤說，櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，並非發霉。稽查人員發現盒裝櫻桃都有被削過痕跡，但現場未見被削除的瑕疵，將抽驗該產品待檢驗結果依法處辦。

衛生局令業者食品應妥善保存，遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康，建議民眾選購及存放食品應「挑選採買新鮮、少量分次購買」、「保存儲放要先進先出、環境陰涼乾燥」、「貯存食材過期應丟棄」。

衛生局表示，販賣食品應具正常且合理可接受之性狀、風味及色澤，不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致之變色、異常氣味或風味、異常之凝結或沉澱、汙染、肉眼可見黴斑、異物或蟲體、寄生蟲等情形，違者依食品安全衛生管理法第48條規定，經命限期改正，屆期不改，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高市衛生局人員到場稽查發現盒裝櫻桃有切過痕跡。圖／衛生局提供
高市衛生局人員到場稽查發現盒裝櫻桃有切過痕跡。圖／衛生局提供

水果 衛生局

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