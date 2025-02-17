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龍發堂幹部涉拘禁收容人 高雄衛生局：已開罰並持續稽查

中央社／ 高雄17日電

高雄龍發堂107年遭市府解散，卻持續收容精神疾病個案，林姓幹部並涉嫌於112年私行拘禁收容人。高雄市衛生局今天表示，已依法開罰，並將依法持續稽查及協助安置。

高雄龍發堂曾收容大量精神病患，民國107年遭市府依法解散，高雄檢警卻在112年發現，一名林姓龍發堂幹部涉以鐵鍊拘禁或持棍棒毆打收容人，橋頭地檢署日前偵結依私行拘禁等罪嫌起訴。

衛生局今天發布訊息說明指出，龍發堂於106年10月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情，為保障入住堂眾的醫療權，衛生局於107年2月26日協助將生活大樓堂眾移出至合法立案機構收治，期間容留部分精神疾病個案於龍發堂。

衛生局持續進行稽查及輔導設立合法機構，於107年稽查24次、108年稽查16次、109年稽查14次、110年稽查13次、111年稽查13次、112年稽查15次、113年稽查12次。

衛生局表示，107年底，精神疾病個案數由原27名陸續移出並輔導安置至目前剩下4名精神疾病個案，仍持續與家屬協調妥適照護系統。

不過，112年8月，衛生局發現龍發堂所屬人員自112年4月以鐵鍊綑綁精神疾病個案達4個月，依違反精神衛生法處新台幣3萬元罰鍰，及違反長期照護服務法處30萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

此外，精神衛生法於113年12月14日修正施行，衛生局函文龍發堂告知依法應立即轉銜安置在堂個案，但今年1月6日至龍發堂稽查發現仍有提供4名精神疾病個案住宿事實，依違反精神衛生法裁罰龍發堂負責人6萬元。

衛生局強調，將依法持續稽查並協助安置，持續不定期稽查，若發現違規將再加重開罰。

精神疾病 衛生局 龍發堂

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