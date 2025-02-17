澎湖跨海大橋汰換燈具 縣府籲行經人車注意安全

澎湖跨海大橋進行路段照明改善作業，澎湖縣政府籲請行經工區人車，要注意施工狀況，確保交通安全。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，連接澎湖白沙與西嶼鄉的澎湖跨海大橋，14日起至28日進行汰換橋上老舊且有光衰問題的照明改善作業，改設84盞更高亮度及更長壽命LED燈具，有效降低路燈能源消耗，減少碳排放量，提高夜間道路照明品質，保障交通安全。

縣府工務處表示，跨海大橋進行橋上照明改善施工期間，人車行經施作工區時，要注意交通安全，以免發生意外。

澎湖跨海大橋是連接白沙、西嶼（漁翁）兩島的跨海大橋，民國54年興建，59年完工通車，橋頭兩端建有半圓形拱門，全長2494公尺，當時為遠東最長跨海大橋，現已被金門大橋取代；跨海大橋最早興建為單線，會車不易，經重建拓寬為雙線，85年3月完工，讓島間交通更為便利，帶動地方發展，也成為澎湖觀光遊憩景點。