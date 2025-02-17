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台灣祭2/28日暖場「南國趴」 屏東縣府推動音樂經濟商機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「台灣祭」今年第5屆，每年吸引超過百萬人次朝聖，成為屏東墾丁年度盛事，屏東縣政府今年加碼推行前派對南國趴，活動從2月28日至3月1日在墾丁大灣草地熱鬧舉行。圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供
「台灣祭」今年第5屆，每年吸引超過百萬人次朝聖，成為屏東墾丁年度盛事，屏東縣政府今年加碼推行前派對南國趴，活動從2月28日至3月1日在墾丁大灣草地熱鬧舉行。圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供

4月登場戶外音樂節「台灣祭」今年第5屆，每年吸引超過百萬人次朝聖，成為屏東墾丁年度盛事，屏東縣政府今年加碼推行前派對南國趴，活動從2月28日至3月1日在墾丁大灣草地熱鬧舉行，邀請玖壹壹、高爾宣等藝人同歡，為連假增添精彩樂趣，可望再現音樂經濟商機。

屏東縣政府表示，持續擴大活動影響力，每年舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選，扶植台灣音樂創作，今年首次以「南國趴」之名回歸墾丁，邀請玖壹壹、高爾宣、固定客、溫蒂漫步及慶記KTV等多組知名藝人與樂團，在2月28至3月1日登台演出，喜愛獨立音樂的樂迷朋友千萬不要錯過！

縣府傳播暨國際事務處表示，每年舉辦「南方大唱比賽」持續挖掘台灣本土音樂人才，經過激烈海選後，前20強隊伍在2月28日下午2點，在墾丁大灣草地全國複賽，包括如選秀節目「一起聽團吧」全明星樂團組合「FLOAT」、台北音樂不斷電十強「漁光倒」、來自香港知名創作歌手「迪子」，以及全國知名「徐行」、「孔雀眼」等，實力堅強堪比正式音樂祭演出名單，歡迎大家前來屏東墾丁為他們加油。

台灣祭將於4月3日至5日登場，已公布包含滅火器、美秀集團、血肉果汁機、怕胖團、福夢等演出名單，讓樂迷期待度破表，活動詳情請至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「台灣祭」臉書查詢。

墾丁 屏東縣政府 音樂

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