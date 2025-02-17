青年局長辭官摻一腳 民進黨左楠區議員競爭激烈、 陳其邁這樣說

民進黨立委李柏毅轉戰成功後，高雄市左楠區議員空出1席，高雄市青年局長張以理今天卸任投入參選左楠，不過前高市文化局長尹立等人都表態爭取，可預見未來黨內初選競爭激烈，市長陳其邁今受訪說，任何人參與公共事務、有心為城市努力的人都鼓勵。

青年局長張以理請辭參選左楠議員，陳其邁說，張以理在青年局任內是點子王，執行青年參與公共事務相關活動，協助青年就業政策，對於高雄發展貢獻非常多努力，抱持親近土地、接近人民投入左楠參選，這很重要。

陳其邁說，尹立過去也在政府部門工作，推動改革都讓人家印象深刻，對於有心要為城市努力的人，都非常鼓勵，不只選舉，任何參與公共事務都值得鼓勵，高雄這座城市給年輕人很多機會，可以發揮自己空間，這都是好事。

左楠區被視為藍大於綠，目前國民黨市議員5席李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍與白喬茵，無黨籍1席陳善慧。至於民進黨市議員2席李雅慧、黃文志，李柏毅轉戰立委，民進黨多1席空間，除了尹立、張以理表態爭取，以及曾任謝長廷機要秘書薛兆基宣布投入參選，而上屆落選頭、前高市議員黃昭星女兒黃偵琳也傳積極考慮中，左楠議員選情受矚目。