高市左營區緯六路 2月19日起全面封閉施工
高市工務局今天表示，為推動左營海軍眷村活化轉型，2月19日上午8時起將進行「緯六路拓寬工程」，軍校路至海富路範圍採「全面封閉」方式施工，提醒用路人提早改道。
高雄市工務局新建工程處表示，市府為推動左營海軍眷村空間活化轉型，推動保存及發展計畫優先整備眷村周邊生活機能，開闢緯六路是左營眷村改造活化首部曲。
新工處今天新聞稿指出，工務局將於2月19日上午8時起進行「左營區緯六路拓寬工程」，將拓寬為雙向四車道，並利用兩側眷村退縮空間，進一步提升行人通行安全。期待改造後轉型為兼具宜居及文化觀光、新舊共融的新時代眷村。
新工處表示，左營區緯六路拓寬工期預計為195個工作天（不含例假日），自軍校路至海富路範圍採「全面封閉」方式施工。
工務局提醒，施工期間，用路人應配合牌面指示，提早改道及配合現場作業人員引導。封閉施工也同步由警察廣播電台加強宣導，並張貼相關公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言