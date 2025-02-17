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高市左營區緯六路 2月19日起全面封閉施工

中央社／ 高雄17日電

高市工務局今天表示，為推動左營海軍眷村活化轉型，2月19日上午8時起將進行「緯六路拓寬工程」，軍校路至海富路範圍採「全面封閉」方式施工，提醒用路人提早改道。

高雄市工務局新建工程處表示，市府為推動左營海軍眷村空間活化轉型，推動保存及發展計畫優先整備眷村周邊生活機能，開闢緯六路是左營眷村改造活化首部曲。

新工處今天新聞稿指出，工務局將於2月19日上午8時起進行「左營區緯六路拓寬工程」，將拓寬為雙向四車道，並利用兩側眷村退縮空間，進一步提升行人通行安全。期待改造後轉型為兼具宜居及文化觀光、新舊共融的新時代眷村。

新工處表示，左營區緯六路拓寬工期預計為195個工作天（不含例假日），自軍校路至海富路範圍採「全面封閉」方式施工。

工務局提醒，施工期間，用路人應配合牌面指示，提早改道及配合現場作業人員引導。封閉施工也同步由警察廣播電台加強宣導，並張貼相關公告。

海軍 眷村

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