高雄將停水55小時 水塔只夠用1天、商家憂停水被迫歇業
高雄市即將迎來長達55小時的大規模停水，影響範圍遍及3個行政區，預計影響48.7萬戶。不少商家抱怨「真的很麻煩」，憂心停水被迫歇業，有人已購買大水桶甚至蒐集寶特瓶準備儲水。也有攤商表示，可體諒公司是為了維修管路才停水，停水2天期間就暫停營業。
鳳山區北門里長謝秀霞說，里內停水55小時，很多商家沒水就不能營業，只好停業，即使家中裝水塔，用水量頂多1天，這次停水超過2天，每天要洗澡、上廁所、洗衣服，「第二天沒水了，要怎麼辦」，即使到加水站載水回來，也只是沖廁所、洗菜，根本不夠日常生活使用。
鼓山區光榮里的內惟黃昏市場是高雄許多民眾買菜的地點，光榮里長葉文朗說，市場的流動攤販較未受停水影響，但如果是店面，受影響就比較大，有跟里民說明自來水管線維修更換是不得已，拜託里民體諒。
在鳳山經營便當店的吳姓男子說，清洗食材、備料都需用水，為了因應這次停水55小時，她已經買來大水桶，也蒐集空寶特瓶來儲水，停水第1天省著用，第2天可能就無法營業了。
經營髮廊的林姓女子，水塔的儲水用來沖廁所、洗衣服就不夠用，洗髮、染髮也都要用到水，停水55小時「影響太大了，不能營業」，只好跟預定的客人致歉並更改時段。
鳳山區北門里一家麵店業者表示，配合水公司更換管線零件，「我們就休息2天，還OK」，假設現在不更換管線，等到有天水管故障爆裂，可能需要停水更多天來維修，傷害反而更大。
大樹區三合里的義大世界天悅飯店、義大皇家酒店在停水55小時範圍內，業者說，已提早儲水並預定水車，飯店住宿及休閒設施都不受影響。
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