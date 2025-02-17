台灣祭推行前派對「南國趴」 2月28日墾丁開唱

墾丁年度音樂盛事「台灣祭」今年邁入第5屆，屏東縣政府加碼推出行前派對「南國趴」，邀請玖壹壹及高爾宣等知名樂團及藝人，2月28日至3月1日墾丁大灣草地熱力開唱。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，南國最大戶外音樂節「台灣祭」今年正式邁入第5屆，每年吸引超過百萬人次朝聖，已成為墾丁年度盛事。為持續擴大活動影響力，每年舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選，扶植台灣音樂創作，今年更首次以「南國趴」之名回歸墾丁。

傳播處指出，「南國趴」邀請多組知名藝人與樂團，於2月28至3月1日演出，陣容包含玖壹壹、高爾宣、固定客、溫蒂漫步及慶記KTV。今年「南方大唱比賽」經激烈海選後，前20強隊伍也將在2月28日下午2時，於墾丁大灣草地進行全國複賽。

傳播處提及，「南方大唱比賽」參賽隊伍實力堅強，堪比正式音樂祭演出名單，包括如選秀節目「一起聽團吧」全明星樂團組合「FLOAT」、台北音樂不斷電十強「漁光倒」、來自香港知名創作歌手「迪子」，以及全國知名的「徐行」、「孔雀眼」等，樂迷可一同到墾丁為他們加油。

台灣祭將於4月3至5日登場，傳播處目前已公布包含滅火器、美秀集團、血肉果汁機、怕胖團、福夢等演出名單，更多活動詳情可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「台灣祭」臉書查詢。