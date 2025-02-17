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高雄大規模停水55小時 里長擔心長輩沒上網難因應

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
以往高雄遇到大停水，自來水公司會設置臨時加水站，讓民眾提水桶來取水。圖／自來水公司提供
以往高雄遇到大停水，自來水公司會設置臨時加水站，讓民眾提水桶來取水。圖／自來水公司提供

高雄市13個行政區從21日晚間11點到24日早上6點停水，時間最長達55小時，市府緊急與自來水公司協調，讓部分區域縮短停水時間，但受影響戶數48.7萬戶仍維持不變。小港、鳳山都有里長反映，已申請臨時加水站，但直到今天水公司仍未確認是否設置；也有里長認為這次大停水雖有提早透過網路宣導，但很多長輩沒上網，希望加派宣傳車廣播通知。

高市經發局說，經向自來水公司反映民眾需求，加水站設置地點已由96處調整為122處，相關加水站資訊已公告在該公司網站公告，另有關停水時間與範圍宣導，車輛巡迴廣播部分將與自來水公司溝通協調，市府持續整合民政系統，並透過電視跑馬燈等多重宣導管道加速宣導，提醒民眾提前儲水，強化配套措施，將影響降至最低。

自來水公司將從21日（周五）晚間23時起，進行高雄竹寮站前直徑2200公厘單噴孔錐形閥更換工程，預計停水55小時，至24日（周一）上午6時恢復供水。期間阿蓮區、橋頭區、梓官區、大社區、仁武區全區停水，鳳山區、小港區、路竹區、岡山區、燕巢區、大樹區、左營區、鼓山區部分區域停水。

儘管高雄市府與經濟部水公司多次協調，努力縮減停水時間與範圍，但仍引發市民強烈不滿。高雄市長陳其邁12日為此向市民道歉，「1天沒水是很痛苦的，停水55小時會非常不方便」，希望未來能制定年度停水計劃，讓民眾提前準備，以減少不便。

市府、經濟部與水公司協調後，大幅縮減高雄21日大停水的時間及範圍，其中大寮區採降壓方式縮小停水範圍、鳳山7里提前42小時復水、楠梓區全區提前3小時復水。自來水公司七區管理處今天表示，目前停水時間雖有縮短，但受影響的區域不便，仍有13個行政區、48.7萬戶會停水。

小港區桂林里長侯原庭說，這次大停水市府與水公司提早用網路宣導，很多長輩沒上網，他走進社區宣傳，仍擔心有人會不知道即將停水，希望能加強派車廣播通知。

侯原庭表示，這次因為水公司維修管線，停水55小時「是有比較久」因里內透天厝住戶多，他向自來水公司申請3處臨時加水站，水公司卻回覆說只能設置1至2處。

鳳山區北門里長謝秀霞說，里內也在停水55小時範圍，她向水公司申請2處加水站，但水公司說只能設置1處，而且到了今天，仍未沒給她很正確的答案，「會不會來設置，我也還不知道」。

自來水公司七區管理處表示，里長申請臨時加水站，水公司會盡量供給，但須評估申請的位置是否會造成交通影響，「不是每個點都適合設置臨時加水站」，如果地點適當，水公司就會去設臨時加水站。

高雄鳳山區吳姓便當店業者說，清洗食材、備料都需用水，這次停水55小時，要買大水桶來儲水，停水第1天省著用，第2天可能就無法營業了。記者王勇超／攝影
高雄鳳山區吳姓便當店業者說，清洗食材、備料都需用水，這次停水55小時，要買大水桶來儲水，停水第1天省著用，第2天可能就無法營業了。記者王勇超／攝影
高雄市13個行政區將從21日晚間11點到24日早上6點停水，時間最長達55小時，鳳山區吳姓便當店業者買水桶並蒐集空寶特瓶儲水備用。記者王勇超／攝影
高雄市13個行政區將從21日晚間11點到24日早上6點停水，時間最長達55小時，鳳山區吳姓便當店業者買水桶並蒐集空寶特瓶儲水備用。記者王勇超／攝影
在高雄鳳山區經營髮廊的林姓女子，為了因應停水55小時，已準備4、5個大塑膠桶要來儲水。記者王勇超／攝影
在高雄鳳山區經營髮廊的林姓女子，為了因應停水55小時，已準備4、5個大塑膠桶要來儲水。記者王勇超／攝影

停水 水公司

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