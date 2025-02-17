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多囊腎因家族遺傳基因 高雄50歲男申請治療藥物健保給付年省36萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
50歲蘇男過去不知有多囊性腎臟病專屬治療藥物，所幸高雄秀傳紀念醫院協助申請健保給付，成為該院首位通過多囊性腎臟病治療藥物健保給付審查成功病例。記者郭韋綺／翻攝
50歲蘇男過去不知有多囊性腎臟病專屬治療藥物，所幸高雄秀傳紀念醫院協助申請健保給付，成為該院首位通過多囊性腎臟病治療藥物健保給付審查成功病例。記者郭韋綺／翻攝

高雄50歲貨車司機蘇男因媽媽罹患多囊腎、長期洗腎，二哥也為多囊腎所苦，得知該病具有遺傳性，到醫院檢查診斷確診罹患多囊腎。若無健保給付，1年自費金額高達36萬元，昂貴藥費對他是沉重負擔，高雄秀傳紀念醫院醫療團隊協助申請健保給付，大幅減輕經濟壓力，也成為該院首例多囊腎治療藥物健保給付審查成功案例。

腎臟科主任蔣恆斌表示，去年底，蘇男二哥因多囊腎與慢性腎臟病前來就診，但年紀超過健保給付範圍，無法申請，因此建議其親屬接受檢查，50歲蘇男在二哥催促下就診，診察結果確診多囊性腎臟病，一家3口都是病友。多囊性腎臟病為遺傳性疾病，患者不僅面臨腎臟功能惡化、最終面臨洗腎的風險，且治療藥物費用昂貴，1年自費高達36萬元，無健保給付對一般家庭，是一項沉重負擔。

腎臟科團隊協助蘇男申請多囊腎治療藥物的健保給付資格，於年初通過成為該院首例核可案例，大幅減輕患者經濟壓力。蘇男說，過去不知道有針對多囊性腎臟病的專屬治療藥物，也未曾想過能獲得健保給付支持，做為一名貨車司機，他的收入無法負擔每年36萬元高昂藥費，感謝醫院團隊協助，讓他免於財務壓力與疾病惡化雙重打擊。

蔣恆斌指出，多囊腎患者多因家族中已知患病的家人介紹前來就診檢查，進而得知原已罹患此病，開診3個多月，已累積10多例新診斷多囊性腎臟病病例。

蔣恆斌表示，多囊性腎臟病為體顯性遺傳基因疾病，常見的為第4對或第16對染色體出現異常，導致腎臟出現多個囊泡，多囊腎病人若未適當治療，約50至60歲就需要洗腎，一般民眾大多30歲以後才會因症狀就診發現，若有家族史的孩童，建議定期超音波檢查，可及早發現。多數多囊腎病人伴有高血壓，有些會導致頭痛，少數人出現腰痛與泡泡尿。

蔣恆斌說明，現行治療藥物可有效延緩患者進入洗腎階段約4至7年，愈早服用愈能延緩洗腎，申請健保給付須經腎臟專科醫師評估並申請事前審查，若不符合健保給付範圍的病友也能考慮自費使用，呼籲家族中有人確診多囊性腎臟病，親屬應盡早安排篩檢，掌握治療黃金期。

院長吳明和表示，過去北高雄地區缺乏大型醫療機構，導致許多民眾對遺傳性疾病與相關治療知識了解不足，錯失健保給付申請的最佳時機，未來醫院將持續加強疾病篩檢與衛教推廣，幫助更多患者及其家庭減輕負擔，提升生活品質。

高雄秀傳紀念醫院腎臟科主任蔣恆斌秀出腎臟模型，遺傳性多囊性腎臟呈現不規則且腫大，建議家族中若有病例，親屬應盡早安排篩檢，以掌握治療黃金期。記者郭韋綺／翻攝
高雄秀傳紀念醫院腎臟科主任蔣恆斌秀出腎臟模型，遺傳性多囊性腎臟呈現不規則且腫大，建議家族中若有病例，親屬應盡早安排篩檢，以掌握治療黃金期。記者郭韋綺／翻攝
高雄秀傳紀念醫院腎臟科主任蔣恆斌指出多囊性腎臟病人腎臟會出現多個囊泡。記者郭韋綺／翻攝
高雄秀傳紀念醫院腎臟科主任蔣恆斌指出多囊性腎臟病人腎臟會出現多個囊泡。記者郭韋綺／翻攝

健保 患者 腎臟病

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