多囊腎因家族遺傳基因 高雄50歲男申請治療藥物健保給付年省36萬

高雄50歲貨車司機蘇男因媽媽罹患多囊腎、長期洗腎，二哥也為多囊腎所苦，得知該病具有遺傳性，到醫院檢查診斷確診罹患多囊腎。若無健保給付，1年自費金額高達36萬元，昂貴藥費對他是沉重負擔，高雄秀傳紀念醫院醫療團隊協助申請健保給付，大幅減輕經濟壓力，也成為該院首例多囊腎治療藥物健保給付審查成功案例。

腎臟科主任蔣恆斌表示，去年底，蘇男二哥因多囊腎與慢性腎臟病前來就診，但年紀超過健保給付範圍，無法申請，因此建議其親屬接受檢查，50歲蘇男在二哥催促下就診，診察結果確診多囊性腎臟病，一家3口都是病友。多囊性腎臟病為遺傳性疾病，患者不僅面臨腎臟功能惡化、最終面臨洗腎的風險，且治療藥物費用昂貴，1年自費高達36萬元，無健保給付對一般家庭，是一項沉重負擔。

腎臟科團隊協助蘇男申請多囊腎治療藥物的健保給付資格，於年初通過成為該院首例核可案例，大幅減輕患者經濟壓力。蘇男說，過去不知道有針對多囊性腎臟病的專屬治療藥物，也未曾想過能獲得健保給付支持，做為一名貨車司機，他的收入無法負擔每年36萬元高昂藥費，感謝醫院團隊協助，讓他免於財務壓力與疾病惡化雙重打擊。

蔣恆斌指出，多囊腎患者多因家族中已知患病的家人介紹前來就診檢查，進而得知原已罹患此病，開診3個多月，已累積10多例新診斷多囊性腎臟病病例。

蔣恆斌表示，多囊性腎臟病為體顯性遺傳基因疾病，常見的為第4對或第16對染色體出現異常，導致腎臟出現多個囊泡，多囊腎病人若未適當治療，約50至60歲就需要洗腎，一般民眾大多30歲以後才會因症狀就診發現，若有家族史的孩童，建議定期超音波檢查，可及早發現。多數多囊腎病人伴有高血壓，有些會導致頭痛，少數人出現腰痛與泡泡尿。

蔣恆斌說明，現行治療藥物可有效延緩患者進入洗腎階段約4至7年，愈早服用愈能延緩洗腎，申請健保給付須經腎臟專科醫師評估並申請事前審查，若不符合健保給付範圍的病友也能考慮自費使用，呼籲家族中有人確診多囊性腎臟病，親屬應盡早安排篩檢，掌握治療黃金期。