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回憶殺！高雄24年前蛇年主燈重生噴煙 創作者之子說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄愛河畔的「鰲躍龍翔」昨晚7時許，在古典樂伴奏下緩緩旋轉並噴出白煙，吸引民眾駐足觀看。記者王勇超／攝影
高雄愛河畔的「鰲躍龍翔」昨晚7時許，在古典樂伴奏下緩緩旋轉並噴出白煙，吸引民眾駐足觀看。記者王勇超／攝影

高雄市政府迎接蛇年，特別修復24年前高雄燈會主燈「鰲躍龍翔」，即日起至3月2日每晚6點到9點，鰲躍龍翔會在燈光變化下，搭配古典音樂旋轉並噴煙。有人拍下鰲躍龍翔轉動噴煙的影片貼上網路，引發網友關注，甚至連創作者的兒子也來留言，「我爸爸當年設計的，當時還有雷射燈光」。

「鰲躍龍翔」是藝術家楊奉琛的作品，創作概念是鯉魚跳躍過龍門化成龍，在愛河粼粼波光中，燈光閃爍，以映照出節慶的歡樂與燦爛。2001年由養工處興建，是當年度高雄燈會主燈，2020年3月1日起由觀光局接管。

鰲躍龍翔寬9.7公尺、高12.5公尺，再加上12.5公尺高的基底座，總高度25公尺，重量3萬公斤，全部都以不鏽鋼材打造，具有燈光、音樂、轉動及噴煙效果，當年活動結束後在愛河畔永久保留。

鰲躍龍翔轉動噴煙的影片近日被貼上網路，網友說「沒想到有生之年還可以看到它復活」、「許多老高雄人想起當年，堪稱回憶殺」，「原來它不是龍年做的主燈，是蛇年」，討論相當熱烈。甚至連創作者的兒子也來留言，「我爸爸當年設計的，當時還有雷射燈光」。

回憶殺是因為「火影忍者」動畫熱播而流行的網路用語，因為在火影忍者動畫中，有回憶者必被殺，部分網友要描寫令人懷舊的事物，就會說是回憶殺。

記者直擊，昨晚6點鐘夕陽餘暉照射在愛河，鰲躍龍翔開始在古典樂的伴奏下緩緩旋轉，在3分多鐘的過程中，多次從嘴中噴出白煙，與家長散步的幼童見狀大喊：「噴煙了」；昨晚7點鐘鰲躍龍翔再度展演，吸引多對情侶在愛河畔駐足欣賞，也有多位民眾拿出手機攝影。

觀光局說，鰲躍龍翔今年配合2025高雄冬日遊樂園活動，由觀光局進行修復，即日起至3月2日每晚6到9點，各整點都可看到鰲躍龍翔在古典音樂伴奏下，呈現不同燈光的變化，還會旋轉、噴煙。

「鰲躍龍翔」即日起至3月2日每晚6點鐘到9點鐘，各整點都會在古典音樂伴奏下旋轉、噴煙，呈現不同燈光的變化。圖／觀光局提供
「鰲躍龍翔」即日起至3月2日每晚6點鐘到9點鐘，各整點都會在古典音樂伴奏下旋轉、噴煙，呈現不同燈光的變化。圖／觀光局提供
網友把「鰲躍龍翔」轉動噴煙的影片貼上網路，引發網友關注，甚至連創作者的兒子也來留言「我爸爸當年設計的，當時還有雷射燈光」。圖／翻攝自Threads
網友把「鰲躍龍翔」轉動噴煙的影片貼上網路，引發網友關注，甚至連創作者的兒子也來留言「我爸爸當年設計的，當時還有雷射燈光」。圖／翻攝自Threads
「鰲躍龍翔」即日起至3月2日每晚6點鐘到9點鐘，各整點都會在古典音樂伴奏下旋轉、噴煙，呈現不同燈光的變化。記者王勇超／攝影
「鰲躍龍翔」即日起至3月2日每晚6點鐘到9點鐘，各整點都會在古典音樂伴奏下旋轉、噴煙，呈現不同燈光的變化。記者王勇超／攝影
「鰲躍龍翔」昨晚6點鐘在古典樂伴奏下開始展演，緩慢旋轉並噴出白煙。記者王勇超／攝影
「鰲躍龍翔」昨晚6點鐘在古典樂伴奏下開始展演，緩慢旋轉並噴出白煙。記者王勇超／攝影

愛河 蛇年

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