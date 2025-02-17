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旗楠公路事故多 民代促加開公車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

台22線旗楠公路串聯5所大學、7個校區，每日通勤學生數量多，沿路近3年每年發生超過800件交通事故，超過6成是學生，民代發現旗楠公路公車過少，要求交通局開闢學園專線公車，鼓勵學生搭車通勤；交通局認為，旗楠公路公車已完善，應加強宣導防禦駕駛的觀念。

旗楠公路沿線有高雄大學、義守大學醫學院、樹德科技大學、高科大燕巢校區、高師大燕巢校區，除通勤學生外，沿途還有義大醫院、社會局仁愛之家等，交通量龐大。

根據警方統計，台22線從2022年至去年，分別發生859、826、806件交通事故，市議員李雅芬調閱資料後分析，發現事故對象超過6成是學生，凸顯學生通勤路上危險性。

以樹德科大前方的台22線橫山路為例，近3年有232件車禍，主要肇因為未保持安全距離、未保持安全間隔、未注意車前狀況等。燕巢區深水國小警衛還曾於半年內目睹3件高師大學生騎車自摔事故，直言「台22線交通事故很常見！」

李雅芬認為，近年事故對象過半數都是學生，市府應開闢更多學園專線公車，搭配TPASS通勤月票，鼓勵學生搭乘，降低交通事故發生率。

台22線沿線學校則認為，校內都有開闢專車往返高雄市區，但有時住宿生仍會騎車外出，確實常與大車發生車禍，會持續鼓勵學生搭乘大眾運輸工具通勤。

交通局解釋，台22線現有7路公車，平日42班次、假日25班次，尖峰班距約25分鐘，平均每日運量約1311人，另外有4條路線經過鄰近校區，公車服務完善。

交通局指出，近3年燕巢區台22沿線4件死亡交通事故，肇事對象並無學生，會持續輔導台22線沿線各校作好交通安全宣導，加強機車防禦駕駛。

交通事故 公車 車禍

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