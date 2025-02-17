吉伊卡哇落幕 湯圓海議員憂汙染

高雄燈會冬日遊樂園吸引逾600萬人次觀賞，吉伊卡哇、小八貓與兔兔昨合體遊港宣告活動落幕。活動引爆話題，也衍生爭議，青年局規畫「吉刻就圓」營造上萬顆湯圓海，引發侵權及汙染疑慮，市府撤除圖案版海灘球，表示海灘球會回收再利用。

冬日遊樂園共舉辦23天，橫跨愛河兩岸，吉伊卡哇、小八貓及兔兔分別駐守珊瑚礁群、音浪塔及碼頭樂園，燈會小提燈也十分受歡迎，吸引數萬人潮排隊領取。

閉幕活動安排3隻小可愛合體，吉伊卡哇先出發與小八貓碰面，行經鯨魚堤岸再到17號碼頭與兔兔會合，熱情粉絲沿途歡送，市長陳其邁象徵性頒發「3級檢定證照」，晚間10時告別高雄。

陳其邁說，活動創造逾百億元產值，飯店旅宿業住房率逾8成，過年期間更達9成，結合演唱會活動，創造加乘效果，已著手準備明年活動。

配合冬日遊樂園及元宵節，青年局日前在駁二淺三碼頭規畫「吉刻就圓」活動，上萬顆紅、白色海灘球滿布水面，模擬海上暖呼呼巨大化湯圓意象，分成圖案板與無圖案版，圖案版卻引發吉伊卡哇迷質疑侵權。

市議員陳美雅說，海灘球的圖案與吉伊卡哇非常像，恐涉侵權，數量龐大的海灘球未來如何處理，應有完善處理機制，以免製造環境汙染。

市府說，海灘球圖案沒有侵權，但審慎考量後將有圖案的球撤除，所有的球都回收利用。另外，這次活動周遭仿冒品充斥，警方加強取締仍無法遏止，陳其邁說，未來會加強執法，落實保障著作權。