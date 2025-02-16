陳其邁小內閣又一人請辭 「點子王」青年局長張以理明天卸任

高市府農業局前局長張清榮上月請辭，青年局長張以理為專心參選議員也向市府表達辭意。市府表示，張以理明天（2月17日）卸任，遺缺暫由副局長汪小芬代理。市長陳其邁稱讚張以理是「點子王」，期許日後能為社會作更多貢獻。

市府指出，張以理在2020年8月24日上任，總計在青年局服務1272天，協助推行「青年公共參與」計畫、「市政有學聲」論壇等政策，鼓勵青年及學子直接與市府對話、參與市政。

市府高度肯定張以理表現，如「雄挺利」、「青創補助計畫」、「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」、「大港實習計畫」、「K-TV高雄新媒體人才培育中心」等政策都有不錯成效。

市府表示，張以理「勇於任事、積極付出、落實政策」，為年輕世代搭建更友善的發展環境，感謝其辛勞，也祝福未來一切順利；青年局長職務，暫由副局長汪小芬代理。