高雄吉伊卡哇吸粉600萬人 3隻小可愛今天合體告別

高雄冬日遊樂園今年以日本知名IP「吉伊卡哇」當主角，吸引逾600萬人次觀賞，今天下午吉伊卡哇、小八貓與兔兔3隻小可愛在高雄港17號碼頭合體告別，數萬人依依不捨。在市長陳其邁頒發「3 級檢定證照」後，3隻小可愛帶上滿滿祝福，預定今晚10點揮別高雄。

吉伊卡哇展1月25日開幕至今23天，高雄遊樂園橫跨海上與陸域，吉伊卡哇、小八貓及兔兔分別駐守珊瑚礁群、音浪塔及碼頭樂園，遊客可從不視角欣賞愛河景色。燈會小提燈也十分受歡迎，吸引數萬人潮排隊領取。

今天下午3點閉幕活動，吉伊卡哇先出發，在與小八貓會合後一起遊港，行經鯨魚堤岸最後再到17號碼頭與兔兔會合，在幼兒園小朋友可愛的歌舞聲中說再見。

陳其邁表示，今年活動吸引600萬人次，創造超過100億元產值，飯店旅宿業住房率超過8成，尤其過年期間住房率大概有超過9成，也結合演唱會活動，創造加乘效果，明年活動已經想好了，也開始準備，一定會愈來愈精彩；兒童節將針對小朋友準備系列相關活動，請大家拭目以待。

觀光局長高閔琳說，感謝小可愛們23天的陪伴，帶給大家滿滿的幸福與歡笑，也讓海內外遊客對高雄留下深刻且美好的城市記憶。